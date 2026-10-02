Laura Peartree leva o piseiro de Nova York ao Brasil em sua estreia solo

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora, compositora e produtora Laura Peartree lançou o single autoral “Pisadinha de Nova York”, seu primeiro trabalho solo. Baseada em Nova York e marcada pelos anos vividos no Brasil, a artista belga de raízes espanholas aproxima a pulsação do piseiro de referências brasileiras, latinas e multilíngues. A faixa foi produzida pela própria Laura e finalizada por Pedro Cambraia (Cido), responsável pela mixagem e masterização.

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Com refrão dançante, humor e leveza, a música transforma a relação da artista com a cidade em uma declaração de afeto. “Pisadinha de Nova York” nasce da convivência entre ritmos, idiomas e comunidades que atravessam a metrópole, sem se fechar em uma definição única — um encontro que dialoga com referências como João Gomes, Marina Sena, Manu Chao, Rosalía e Bad Bunny.

“Essa música surge da minha paixão pelo Brasil, pela coisa latina, pela mistura, e por esse lugar onde eu consegui me sentir pertencendo de alguma maneira”, afirma Laura.

A canção começou em um experimento no Ableton. Laura criou uma batida de piseiro e deixou que a letra se desenvolvesse a partir dela, conectando a experiência de quem vive em Nova York à presença vibrante da cultura brasileira e latina na cidade.

O lançamento ganha ainda um clipe gravado ao longo de dois dias em Super 8 e MiniDV. As imagens acompanham a artista por Jackson Heights — bairro onde vive e um dos territórios de maior diversidade étnica de Nova York —, por estações de metrô e pela ponte de Williamsburg, no Brooklyn. Moradores e pessoas do próprio bairro aparecem cantando e interagindo com a música, ampliando o olhar coletivo e cotidiano da obra.

“Gravamos o clipe em Super 8 e MiniDV, registrando cenas em Jackson Heights, bairro onde moro e um dos lugares de maior diversidade étnica de Nova York, além do metrô e da ponte de Williamsburg, no Brooklyn”, explica a artista.

O vídeo reúne Catarina Aranha, Ernesto Papaleo, Ricardo Lerman, Amanda Sadi, Renato Tizzi e Gaspar Sadi Tizzi. A direção e fotografia são de Lívia Sá, com produção e direção de Laura Peartree, Lívia Sá, Nalu Romano, Catarina Aranha e Ricardo Lerman.

Na etapa final da faixa, Laura divide o trabalho com Pedro Cambraia (Cido), engenheiro de mixagem e produtor integrante do grupo MGZD. O profissional acumula trabalhos com artistas como Johnny Hooker e Rosa Neon e venceu o Grammy Latino por “Rock Doido”, de Gaby Amarantos. Antes de estrear seu projeto solo, Laura também colaborou com nomes como Sessa, Ana Frango Elétrico, Orlas, Juan Wauters e Taxi Vision.

Após celebrar o lançamento em Nova York, Laura chega ao Brasil em outubro para apresentar “Pisadinha de Nova York”. Para o início de 2027, a artista já prepara uma nova faixa inspirada no carnaval.

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