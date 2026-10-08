BH Airport espera receber mais de 350 mil passageiros no período do feriado

O feriado de 12 de outubro deve movimentar 355.886 passageiros no BH Airport entre os dias 9 e 18 deste mês. O período reúne, além do feriado de Nossa Senhora Aparecida, o Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro, e o recesso escolar conhecido como Semana do Saco Cheio.

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A movimentação projetada é 20,9% superior à registrada no mesmo período de 2023, quando o feriado caiu em uma quinta-feira e favoreceu a formação de um período prolongado de descanso. Naquele ano, 294.435 passageiros passaram pelo terminal.

O pico de movimento está previsto para terça-feira, 13 de outubro, quando 40.909 passageiros devem circular pelo aeroporto entre embarques, desembarques e conexões. No dia seguinte, o fluxo continua elevado, com previsão de 39.184 viajantes.

Ao longo de outubro, a expectativa é que o BH Airport receba cerca de 1,16 milhão de passageiros e registre 10.110 movimentações de aeronaves, entre pousos e decolagens. Embora a projeção represente uma queda de 1,4% em relação a outubro de 2025, o volume é 25,7% maior que o registrado no mesmo mês de 2023, quando 927.365 passageiros utilizaram o aeroporto.

Entre janeiro e outubro deste ano, aproximadamente 9,7 milhões de passageiros já passaram pelo terminal. O resultado representa crescimento de 18,5% em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia, e reforça a posição do BH Airport como importante hub de conexão e porta de entrada para Minas Gerais e outras regiões do país.

Mais voos para atender à demanda

Para acompanhar o aumento da demanda durante o período, as companhias aéreas programaram 114 voos extras. Ilhéus (BA) e Parauapebas (PA) aparecem entre os destinos que concentram o maior número de operações adicionais.

Também terão reforço na programação Salvador (BA), Curitiba (PR), Campinas (SP), Goiânia (GO), Natal (RN), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), Porto Seguro (BA), Maceió (AL), Brasília (DF), João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP).

“A movimentação prevista para outubro confirma a relevância da conectividade do BH Airport para os deslocamentos de lazer, negócios e visitas familiares. Nossa operação está preparada para receber esse fluxo com segurança e eficiência, buscando oferecer a melhor experiência para o passageiro, especialmente nos dias de maior movimento”, afirma o diretor de Operações do BH Airport, Rodrigo Côrtes.

Segundo ele, a diversidade da malha aérea amplia as possibilidades de viagem e fortalece o papel do terminal como um dos principais pontos de conexão do país.

Novos destinos ampliam a malha até o fim do ano

A expansão da conectividade do BH Airport continua nos próximos meses. Em outubro, o aeroporto ganhou Aracati, no Ceará, como novo destino doméstico. Inaugurada em 1º de outubro, a operação da Azul tem voo às quintas-feiras, às 9h30, aproximando Minas Gerais da Rota das Falésias, no litoral leste cearense.

A nova ligação facilita o acesso a Canoa Quebrada e a outros atrativos da região, marcada por falésias, dunas e praias, além do patrimônio histórico de Aracati.

Em novembro, a malha ganhará outros dois destinos. No dia 1º, começam os voos para Macapá, fazendo do BH Airport o ponto de partida para ligações sem escalas com 26 das 27 capitais brasileiras. Operada pela Azul, a rota terá quatro frequências semanais, às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos.

No dia 18, será a vez de Parnaíba, no Piauí, retornar à malha do aeroporto, com operações às quartas-feiras e aos sábados. A conexão amplia o acesso ao Delta do Parnaíba e à Rota das Emoções, roteiro turístico que reúne atrativos do Piauí, Maranhão e Ceará.

Para a alta temporada, está prevista ainda a retomada dos voos para Cabo Frio, a partir de 12 de dezembro. A ligação com a Região dos Lagos terá quatro frequências semanais, às terças, quartas, sextas-feiras e sábados.

No mercado internacional, a novidade será Punta del Este, no Uruguai. A operação sazonal começa em 14 de dezembro e segue até fevereiro de 2027, com voos da Azul às segundas e sextas-feiras. As partidas de Minas Gerais estão previstas para 11h50, com chegada ao balneário uruguaio às 15h30. No sentido inverso, os voos sairão às 16h45, com pouso no BH Airport às 20h.

Aeroporto busca novas conexões internacionais

A expansão da malha internacional também está relacionada à estratégia do BH Airport de promover Minas Gerais em mercados emissores e prospectar novas operações.

Entre 21 e 23 de outubro, o diretor de Operações, Rodrigo Côrtes, participa do Routes World, na Alemanha. O evento reúne aeroportos, companhias aéreas e representantes da indústria da aviação para discutir novas rotas, conectividade e oportunidades de expansão.

A participação faz parte da estratégia de apresentar o potencial do mercado mineiro, prospectar operações e ampliar o relacionamento com companhias aéreas de diferentes países.

Essa atuação também esteve presente na participação do BH Airport na Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), realizada em Buenos Aires. O evento reuniu representantes de 62 países e aproximou o aeroporto da cadeia de promoção e comercialização de destinos turísticos na América Latina.

Na sequência, a especialista de Negócios do BH Airport, Marina Pacheco Simião, participou de uma missão internacional em Montevidéu para promover Belo Horizonte e Minas Gerais no mercado uruguaio.

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Além de ampliar a presença do estado no mercado sul-americano, a conexão direta com o Uruguai contribui para integrar passageiros internacionais à extensa malha doméstica do BH Airport, facilitando o acesso a destinos turísticos e de negócios em diferentes regiões brasileiras.