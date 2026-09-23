Pausa para viver: 8 roteiros para descansar nos próximos feriados

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A proximidade dos feriados de outubro e novembro abre uma excelente janela para quem busca trocar o ritmo acelerado do dia a dia por dias de descanso de verdade. Em 2026, o feriado de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e o Dia de Finados (2 de novembro) caem em segundas-feiras. Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro) será celebrado em uma sexta-feira. As três datas permitem estender a folga em finais de semana prolongados — oportunidades perfeitas para se desconectar, respirar e aproveitar momentos de lazer sem pressa.

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A Livá Hotéis & Resorts reúne alternativas de hospedagem em destinos de praia, campo e serra para todos esses períodos, com promoções e pacotes pensados para quem deseja priorizar o descanso, seja em família, a dois ou com amigos.

Outubro: descanso em família na serra ou à beira-mar







Golden Tulip Canela oferece piscina aquecida, Livá Hotéis/Divulgação





Por coincidir com o Dia das Crianças, o feriado de 12 de outubro é ideal para uma viagem em família pela Serra Gaúcha, onde o clima ameno e a natureza convidam ao relaxamento. O Golden Tulip Canela by Livá oferece piscina aquecida, brinquedoteca, sala gamer, academia, restaurante e café da manhã incluído — estrutura completa para adultos e crianças desfrutarem juntos de dias leves. Outra opção é o Poehma Lago Negro by Livá, em Gramado, situado diante de um dos principais atrativos do destino. O hotel combina natureza, conforto e tranquilidade para hóspedes de todas as idades, em um cenário perfeito para desacelerar.

Quem prefere o lazer à beira-mar também encontra refúgios acolhedores. O Brava Mundo Hotel Boutique by Livá, em Balneário Camboriú (SC), oferece conforto, modernidade e lazer completo, com apartamentos inspirados na natureza da Praia Brava, piscina climatizada, playground, academia e rooftop sunset. O Vivant Eco Beach Hotel by Livá, na paradisíaca Maraú (BA), proporciona uma experiência pé na areia diante das famosas piscinas naturais de Taipu de Fora — cenário ideal para relaxar ao som do mar. Já o Santé Búzios by Livá, a poucos metros da Praia de Geribá, em Búzios (RJ), une o charme da Riviera Francesa a ambientes acolhedores e sofisticados, perfeitos para momentos inesquecíveis em família.

Novembro: pausa com gastronomia, vinho e paisagens

Para o feriadão de Finados, a Livá disponibiliza pacotes com preços especiais para estadas entre 30 de outubro e 2 de novembro. Uma das sugestões é o Castelos do Vale by Livá, que reúne hospedagem, vinho, gastronomia e as paisagens da Serra Gaúcha. Localizado no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e integrado à Vinícola Dom Cândido, o hotel é ideal para casais e grupos de amigos que desejam uma pausa associada à cultura vinícola da região — com tempo de sobra para degustar, contemplar e simplesmente descansar. Ainda na Serra Gaúcha, os hotéis de Gramado e Canela recebem diferentes perfis de viajantes no mesmo período.

Para quem busca o clima de montanha sem se afastar de São Paulo, Campos do Jordão aparece com duas opções: o Gran Paradiso Hotel by Livá, um resort urbano no alto da cidade com vista para as montanhas, e o Wanderlust Experience Hotel BW Signature Collection by Livá, que também valoriza as vistas e o clima de serra para uma experiência de descanso completo.

Se a praia for a escolha para o feriadão de novembro, as famílias contam com propriedades em três estados do litoral brasileiro. Brava Mundo Hotel Boutique by Livá (SC), Vivant Eco Beach Hotel by Livá (BA) e Santé Búzios by Livá (RJ) recebem os hóspedes com estrutura de hospedagem e lazer pensada para diferentes perfis — sempre com foco em conforto e tempo de qualidade.

Valores

Os valores abaixo não incluem taxas e são válidos para hospedagem de dois adultos em quarto duplo, somente nas datas informadas. Durante os feriados, os hotéis exigem estada mínima de três noites.

Brava Mundo Hotel Boutique (Balneário Camboriú/SC)

• 9 a 12 de outubro: a partir de R$ 887,10 por noite

• 30 de outubro a 2 de novembro: a partir de R$ 701,10 por noite

• 19 a 22 de novembro: a partir de R$ 1.066,50 por noite

Castelos do Vale by Livá (Bento Gonçalves/SP)

• 9 a 12 de outubro: a partir de R$ 1.362,00 por noite

• 30 de outubro a 2 de novembro: a partir de R$ 1.155,00 por noite

• 19 a 22 de novembro: a partir de R$ 1.440,00 por noite

Golden Tulip Canela (Canela/RS)

• 9 a 12 de outubro: a partir de R$ 765,26 por noite

• 30 de outubro a 2 de novembro: a partir de R$ 879,94 por noite

• 19 a 22 de novembro: a partir de R$ 1.254,05 por noite

Gran Paradiso Hotel (Campos do Jordão/SP)

• 9 a 12 de outubro: a partir de R$ 1.502,36 por noite

• 30 de outubro a 2 de novembro: a partir de R$ 1.466,10 por noite

• 19 a 22 de novembro: a partir de R$ 1.367,24 por noite

Poehma Lago Negro (Gramado/RS)

• 9 a 12 de outubro: a partir de R$ 827,10 por noite

• 30 de outubro a 2 de novembro: a partir de R$ 1.271,10 por noite

Santé Búzios (Búzios/RJ)

• 9 a 12 de outubro: a partir de R$ 2.040,30 por noite

• 30 de outubro a 2 de novembro: a partir de R$ 1.423,44 por noite

• 19 a 22 de novembro: a partir de R$ 1.699,20 por noite

Vivant Eco Beach Hotel (Barra Grande/BA)

• 9 a 12 de outubro: a partir de R$ 1.190,10 por noite

• 30 de outubro a 2 de novembro: a partir de R$ 1.015,79 por noite

• 19 a 22 de novembro: a partir de R$ 991,38 por noite

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Wanderlust Experience Hotel BW Signature Collection (Campos do Jordão/SP)

• 9 a 12 de outubro: a partir de R$ 1.269,82 por noite

• 30 de outubro a 2 de novembro: a partir de R$ 1.394,10 por noite

• 19 a 22 de novembro: a partir de R$ 1.540,19 por noite