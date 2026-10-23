Um centro de dados e 69 turbinas a gás: a disputa por suposta poluição que envolve a xAI de Elon Musk ganha um novo capítulo na Justiça dos Estados Unidos

A juíza federal Debra Brown, do Tribunal de Distrito para o Distrito Norte do Mississippi, rejeitou o pedido do governo de Donald Trump para encerrar uma ação ambiental contra a xAI. A empresa de inteligência artificial de Elon Musk enfrenta um processo movido por organizações civis pela operação de dezenas de turbinas de gás sem licenças exigidas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Departamento de Justiça tentou barrar a tramitação ao intervir em nome da Agência de Proteção Ambiental (EPA). Brown permitiu a entrada do órgão federal na causa, mas negou o arquivamento. Segundo a magistrada, a função da agência de assegurar o cumprimento da Lei do Ar Limpo não garante ao governo o controle total sobre ações judiciais, publicou o "Mississippi Today".

Poluição e efeitos sobre as comunidades

Iniciada em abril de 2026, a denúncia reúne a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP), sua representação no Mississippi, o Southern Environmental Law Center (SELC) e a Earthjustice. O grupo acusa a empresa de violar regras federais ao usar 69 geradores em Southaven para abastecer o centro de dados Colossus 2.

Dados apresentados pelas entidades indicam que a estrutura pode liberar anualmente:

mais de 5.000 toneladas de óxidos de nitrogênio;

mais de 400 toneladas de partículas finas;

47 toneladas de formaldeído.

As emissões atingem comunidades de Memphis e do norte do Mississippi. Documentos reunidos pela Earthjustice associam os componentes químicos ao avanço de doenças cardíacas, respiratórias, asma, câncer e casos de mortes prematuras.

Defesa de segurança nacional e histórico da usina

A xAI instalou os maquinários em 2025 com aval do órgão ambiental estadual, que considerou os geradores móveis e temporários sobre reboques isentos de licença. O regulador local prorrogou recentemente o uso de parte desses aparelhos por cinco meses, até a finalização de equipamentos permanentes licenciados.

Em junho de 2026, o Departamento de Justiça solicitou a extinção do caso sob a justificativa de segurança nacional. O órgão informou que a planta serve ao treinamento do chatbot Grok, utilizado no suporte a lançamentos de mísseis durante o conflito com o Irã. A juíza recusou a tese por considerar que a legislação não autoriza a anulação unilateral de processos promovidos por cidadãos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Patrick Anderson, advogado do SELC, declarou que o tribunal reconheceu as inconsistências apresentadas pelo governo. Abre’Conner, diretora da NAACP, afirmou que a determinação reforça a igualdade de todos perante a lei, incluindo a administração pública. A xAI não se manifestou publicamente, e o processo continua no tribunal para avaliar o cumprimento das leis ambientais.