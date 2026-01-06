Start-up de IA de Musk arrecada US$ 20 bilhões em rodada apoiada por Nvidia

A start-up de inteligência artificial xAI, de Elon Musk, anunciou nesta terça-feira (6) que arrecadou US$ 20 bilhões (R$ 107,6 bilhões) em sua última rodada de financiamento, superando a meta inicial de 15 bilhões à medida que acelera o desenvolvimento de seus modelos de IA Grok.

Fundada por Musk, a xAI compete em um mercado de IA generativa cada vez mais saturado, no qual também se destacam nomes como OpenAI, Google e Anthropic.

A volumosa rodada de financiamento evidencia o apetite contínuo dos investidores por IA, apesar das dúvidas sobre como obter retornos após os enormes investimentos que vêm sendo realizados.

A rodada de investimento, que contou com um amplo número de interessados, atraiu capital da Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity Management & Research Company, Qatar Investment Authority, MGX e Baron Capital Group, entre outros, informou a empresa.

A gigante Nvidia também participou e apoiará a expansão da infraestrutura de computação da xAI, fornecendo seus cobiçados chips e software de IA.

A rodada ocorreu enquanto Musk, que também é dono da rede social X, se via envolvido em uma controvérsia em torno do Grok.

Essa ferramenta de IA enfrenta crescente pressão internacional por permitir que usuários gerem imagens falsas sexualizadas de mulheres e menores por meio de uma configuração denominada "Modo Picante" ("Spicy Mode").

Ao anunciar essa capitalização, a xAI destacou avanços significativos em 2025, incluindo a ativação do que afirma serem os maiores supercomputadores de IA do mundo.

Os datacenters Colossus I e II da empresa, em Memphis, agora abrigam mais de um milhão de GPUs de alto desempenho. As GPUs, ou unidades de processamento gráfico, são os semicondutores da Nvidia que impulsionam o desenvolvimento da indústria de IA.

A start-up também lançou seus modelos de linguagem Grok 4 e Grok Voice, um agente de voz em tempo real que já está disponível nos veículos da Tesla.

Segundo a xAI, seus serviços alcançam aproximadamente 600 milhões de usuários ativos mensais por meio da plataforma X e dos aplicativos do Grok.

A empresa afirmou que atualmente está treinando o Grok 5.

