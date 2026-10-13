Trap ganha espaço no streaming e inspira novos artistas

O trap brasileiro ampliou sua presença nas plataformas digitais e passou a acumular marcas bilionárias de reprodução. Um dos exemplos é “Máquina do Tempo”, de Matuê, que se tornou, em 2025, o primeiro álbum do trap brasileiro a alcançar 1 bilhão de streams no Spotify, segundo a Billboard Brasil. O avanço do gênero também abre espaço para novos projetos independentes, como o primeiro EP do cantor e compositor Meraki, previsto para começar a ser apresentado em 30 de outubro.

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O crescimento ocorre em um mercado no qual a música brasileira mantém forte participação no consumo digital. Dados da Pro-Música Brasil mostram que artistas nacionais representaram 76% das músicas presentes no Top 1000 do chart de streaming da entidade em 2024. Trap e hip-hop aparecem entre os gêneros impulsionados pelo consumo de repertório brasileiro, ao lado de estilos como sertanejo, funk, pagode, MPB, pop e forró.

É nesse cenário que Meraki, nome artístico de Davi Rocha da Silva, prepara “Rumo ao Infinito”. O trabalho será seu primeiro EP e reunirá cinco faixas. A apresentação começa pelo single homônimo, programado para chegar às plataformas digitais em 30 de outubro. Os títulos das outras quatro músicas serão divulgados posteriormente.

Natural da capital paulista e criado na Zona Leste, Meraki vive atualmente em Caraguatatuba, no Litoral Norte. “Rumo ao Infinito” segue uma proposta de trap romântico e tem produção musical de Claudinei Fernandes dos Santos, DJ Dinn. Davi Rocha da Silva assina a composição e a interpretação da faixa.

Matuê está entre as referências citadas pelo cantor, ao lado de Drake, Kendrick Lamar e Black Pumas, além de influências do jazz e de outras vertentes da música negra contemporânea. A proposta é incorporar diferentes influências ao projeto sem antecipar, nesta etapa, as características das demais faixas do EP.

Entre São Paulo e o Litoral Norte

“'Rumo ao Infinito' é o começo de um projeto maior e representa a direção que quero seguir no EP”, afirma Meraki. A campanha terá ainda uma ação presencial em São Paulo. Uma experiência de lançamento está sendo preparada para 29 de outubro, véspera da estreia digital, com convidados e profissionais de comunicação. Local e programação serão anunciados posteriormente.

O pré-save de “Rumo ao Infinito” já está disponível e integra a estratégia que antecede o lançamento. Nas plataformas compatíveis, o recurso permite salvar antecipadamente a faixa para acessá-la quando estiver disponível em 30 de outubro.

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Pré-save: Link oficial?