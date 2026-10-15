Força do Bem celebra 18 anos de trabalho voluntário em BH com edição especial do Baile do Birico

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A Força do Bem comemora 18 anos de atuação na Região Metropolitana de Belo Horizonte durante uma edição especial do Baile do Birico. O encontro une a festividade musical a ações de engajamento solidário para apoiar projetos assistenciais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Parte das iniciativas do evento apoiará as atividades da entidade, que atende crianças, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Leia Mais

Origem e expansão do trabalho voluntário

A trajetória da instituição começou em 2008, após uma iniciativa da voluntária Cristina Pedras no Hospital da Baleia. A ação inicial buscava arrecadar brinquedos no Dia das Crianças e revelou a necessidade de oferecer escuta, carinho e atenção.

Com a adesão de novos voluntários, o movimento estruturou a Força do Bem. O grupo passou a visitar hospitais, creches, abrigos e comunidades com integrantes fantasiados de super-heróis, princesas, palhaços e doutores da alegria.

A instituição identificou demandas materiais nos locais visitados e ampliou sua atuação. O projeto passou a organizar campanhas contínuas para arrecadar:

alimentos;

agasalhos;

materiais escolares;

itens de higiene pessoal.

Atualmente formalizada sob a presidência de Cristina Murta Pedras, a entidade já atendeu milhares de pessoas na capital mineira e em municípios vizinhos, incluindo Sabará e Esmeraldas.

Música e impacto social em Belo Horizonte

O Baile do Birico reúne rodas de samba e brasilidades em um ambiente descontraído. O evento serve como palco para celebrar quase duas décadas da entidade assistencial.

A união busca dar visibilidade aos 18 anos da organização, arrecadar apoios e engajar o público jovem em causas sociais desenvolvidas na capital.

Pilares da iniciativa

As frentes de atuação envolvidas na celebração reúnem diferentes propostas de impacto na cidade: