Força do Bem celebra 18 anos de trabalho voluntário em BH com edição especial do Baile do Birico
Festa comemora quase duas décadas de atuação na região metropolitana; lucro do Baile do Birico será revertido para projetos sociais locais
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A Força do Bem comemora 18 anos de atuação na Região Metropolitana de Belo Horizonte durante uma edição especial do Baile do Birico. O encontro une a festividade musical a ações de engajamento solidário para apoiar projetos assistenciais.
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Parte das iniciativas do evento apoiará as atividades da entidade, que atende crianças, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social.
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Origem e expansão do trabalho voluntário
A trajetória da instituição começou em 2008, após uma iniciativa da voluntária Cristina Pedras no Hospital da Baleia. A ação inicial buscava arrecadar brinquedos no Dia das Crianças e revelou a necessidade de oferecer escuta, carinho e atenção.
Com a adesão de novos voluntários, o movimento estruturou a Força do Bem. O grupo passou a visitar hospitais, creches, abrigos e comunidades com integrantes fantasiados de super-heróis, princesas, palhaços e doutores da alegria.
A instituição identificou demandas materiais nos locais visitados e ampliou sua atuação. O projeto passou a organizar campanhas contínuas para arrecadar:
alimentos;
agasalhos;
materiais escolares;
Atualmente formalizada sob a presidência de Cristina Murta Pedras, a entidade já atendeu milhares de pessoas na capital mineira e em municípios vizinhos, incluindo Sabará e Esmeraldas.
Música e impacto social em Belo Horizonte
O Baile do Birico reúne rodas de samba e brasilidades em um ambiente descontraído. O evento serve como palco para celebrar quase duas décadas da entidade assistencial.
A união busca dar visibilidade aos 18 anos da organização, arrecadar apoios e engajar o público jovem em causas sociais desenvolvidas na capital.
Pilares da iniciativa
As frentes de atuação envolvidas na celebração reúnem diferentes propostas de impacto na cidade:
Força do Bem: associação fundada em Belo Horizonte dedicada à assistência social sem alojamento, mantendo campanhas sazonais e visitas humanizadas a instituições de acolhimento e unidades hospitalares;
Baile do Birico: iniciativa cultural e musical focada no samba e na música brasileira, articulando entretenimento e mobilização comunitária;
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Parceria: conexão festiva e solidária voltada a ampliar o alcance do trabalho social e fortalecer a rede de apoio local.