Prefeitura apaga post de aeroporto após polêmica com número de Flávio

A prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, apagou uma publicação no Instagram após a repercussão entre apoiadores do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). A postagem, feita para anunciar um novo sistema de auxílio visual no aeroporto da cidade, se tornou polêmica pela foto utilizada: uma pista de pousos e decolagens de número 22, o mesmo do Partido Liberal, de Flávio. A postagem foi excluída nesta sexta-feira (2/10).

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Enquanto a publicação esteve no ar, a foto foi tomada como um indicativo de voto pelos eleitores de Flávio: "Haverá sinais", comentou um apoiador.

"Os caras nem disfarçam mais", criticou um morador de Varginha.

"22, para o Brasil decolar", disse outro eleitor, em alusão à Flávio Bolsonaro.

"Entendemos o recado", afirmou outra apoiadora do candidato.

A imagem divulgada pela prefeitura de Varginha ilustrava o anúncio da instalação do sistema Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI) que orienta os pilotos durante a aproximação, indicando se a aeronave está acima, abaixo ou na trajetória adequada para o pouso.

Outro lado

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a Prefeitura de Varginha, por meio da gerente de Comunicação e Marketing, Carla Beraldo, afirmou que não havia viés político na publicação e que o número foi uma "coincidência". "Os números são designações da cabeceira da pista, apenas uma marcação, vista de cima. Não tem nada a ver com questões políticas", explicou.

Confira a publicação da prefeitura de Varginha que precisou ser apagada:

Publicação foi apagada após a repercussão Reprodução/Prefeitura de Varginha

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria