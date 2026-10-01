Trump destina US$ 1 milhão a projeto contra 'censura' no Brasil

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destinou US$ 1 milhão a um programa voltado a financiar organizações da sociedade civil que contestam o que a gestão republicana classifica como “lawfare e censura” no Brasil. A iniciativa tem como um dos seus objetivos decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

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As informações constam em documentos obtidos pelo jornal britânico The Guardian. Batizado de “Countering Lawfare and Censorship in Brazil” (Combatendo a guerra jurídica e a censura no Brasil). O programa prevê apoio a grupos que questionam o que o governo Trump considera excessos do Judiciário e censura praticada pela Suprema Corte brasileira.

A iniciativa ocorre após uma série de embates entre o governo norte-americano e o STF. Em 2025, por exemplo, a gestão Trump impôs sanções ao ministro Alexandre de Moraes, medida adotada após articulação de Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Outros ministros também foram impactados com a suspensão de vistos.

O financiamento destinado ao Brasil faz parte de um conjunto de 43 repasses, que somam US$ 176,9 milhões, bancados pelo Fundo de Direitos Humanos e Democracia (HRDF, na sigla em inglês), ligado ao Departamento de Estado dos EUA.

O maior aporte individual, de US$ 40 milhões, foi direcionado à Victims of Communism Memorial Foundation, organização anticomunista. Outros projetos incluem ações relacionadas a imigração, proteção de cristãos na Nigéria e críticas à classificação de determinados veículos de comunicação como fontes “confiáveis”.

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Na Europa, um programa de US$ 2 milhões prevê apoio a organizações que rejeitem o que os documentos norte-americanos classificam como abordagens “ideologicamente instrumentalizadas” dos direitos humanos, incluindo o que chama de “ideologia de gênero”. Segundo o The Guardian, os recursos foram formalizados apesar de bloqueios impostos no Congresso dos Estados Unidos a parte dos repasses.

