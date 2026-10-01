Musk volta a assessorar o governo Trump em projeto sobre o futuro da guerra

O bilionário Elon Musk voltará a assessorar oficialmente o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um dos responsáveis por um estudo sobre o futuro da guerra, anunciou o Pentágono.

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Musk comandou brevemente o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), até sua saída em maio de 2025, após um afastamento público de Trump.

Em um discurso na quarta-feira na base militar de Quantico, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que o chamado "Projeto Meridian" será "uma iniciativa liderada pelas melhores mentes dos Estados Unidos para estudar o futuro da guerra".

"Estamos aproveitando uma fonte única de vantagem americana, uma que nossos adversários não têm: nossos inovadores, nossas grandes lideranças e nossos tecnólogos", disse Hegseth.

Musk vai copresidir o Projeto Meridian ao lado de Palmer Luckey, cofundador da empresa de tecnologia de defesa Anduril Industries, e de Newt Gingrich, ex-presidente republicano da Câmara dos Representantes, de 83 anos.

Elon Musk apoiou Trump e contribuiu para seu retorno à Casa Branca no início de 2025, mas os dois protagonizaram uma ruptura muito midiática devido à política de gastos promovida pelo presidente.

Mais tarde, ele retomou suas contribuições a causas republicanas, incluindo doações bilionárias a candidatos e a grupos políticos conservadores.

Hegseth afirmou que o objetivo do projeto é "examinar criativamente o futuro e identificar os campos que devemos dominar e as capacidades que devemos aperfeiçoar".

Os integrantes do projeto incluirão líderes do setor privado selecionados pessoalmente e especialistas de diversas áreas da inovação, do meio acadêmico e das políticas públicas.

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Hegseth determinou que as conclusões do Projeto Meridian sejam finalizadas e apresentadas em um prazo de 120 dias.