Musk diz que Le Pen, candidata presidencial de extrema direita, é 'última esperança da França'

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, expressou, nesta quarta-feira (15), seu apoio à candidata presidencial da extrema direita francesa, Marine Le Pen, após ela decidir concorrer às eleições apesar de ter sido condenada por desvio de recursos.

"Ela é a última esperança da França", escreveu no X, plataforma de redes sociais de sua propriedade, onde tem 240 milhões de seguidores, ao compartilhar uma foto de Le Pen.

Musk já havia demonstrado, anteriormente, seu apoio a Le Pen, mas esta parece ser a primeira vez que o faz desde que ela confirmou oficialmente sua candidatura para as eleições do próximo ano.

Também havia apoiado previamente o partido de extrema direita alemão AfD e o candidato de extrema direita romeno Calin Georgescu.

O ministro francês das Relações Exteriores, Jean Noël Barrot, pareceu instar Muks a reconsiderar seu apoio.

"Como dizemos em francês: só os tolos não mudam de opinião", escreveu.

O partido de extrema direita e anti-imigração liderado por Le Pen, o Reagrupamento Nacional (RN), considera que esta é sua melhor carta para conquistar a presidência, após dez anos de governo do político de centro-direita Emmanuel Macron.

Le Pen lançou sua quarta campanha presidencial no início deste mês, apenas algumas horas depois que um tribunal de apelação confirmou sua condenação por desvio de recursos do Parlamento Europeu.

Em apelação, foi condenada a 15 meses de inabilitação para exercer cargos públicos -pena que já cumpriu- e a um ano de prisão, que deverá cumprir sob vigilância eletrônica.

No entanto, decidiu ganhar tempo recorrendo de sua condenação perante o Tribunal de Cassação, a mais alta instância judicial da França, o que lhe permite evitar o uso de um dispositivo eletrônico de vigilância durante a campanha.

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