Apesar de vantagem, Celina Leão vai ao 2º turno com Leandro Grass no DF

Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) vão disputar o segundo turno para o GDF (Governo do Distrito Federal). Celina terminou a primeira etapa com 49,93% dos votos, o equivalente a 825.530 eleitores, enquanto Grass alcançou 34,47% dos eleitores, totalizando 569.930 votos. Para ser eleita em primeiro turno, a atual governadora precisava mais de 50% dos votos, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

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A governadora chega à segunda rodada na dianteira, mas o resultado deste domingo, 4, muda a natureza da campanha. Grass terá agora a missão de ampliar seu eleitorado e buscar os votos dos candidatos que ficaram pelo caminho. Celina, por sua vez, terá de preservar a vantagem sem dar espaço para que a segunda etapa transforme a eleição em outra disputa.

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Paula Belmonte (PSDB) ficou em terceiro lugar, com 8,51% e o advogado Kiko Caputo (Novo), 4,36% dos votos. Candidato do PSB, Ricardo Cappelli encerrou a disputa com 2,23% dos votos, o que representa 36.828 votos.