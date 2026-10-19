Celebridades e TV
Rodrigo Faro explica por que não consome bebidas alcoólicas
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O apresentador afirmou que a convivência com o pai influenciou sua escolha de não beber, mas ressaltou que não considera essa decisão consequência de um trauma. Para ele, trata-se de uma escolha pessoal, ligada à forma como conduz a própria vida e cuida de quem ama. “Eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. Isso não é um trauma, é uma decisão”, declarou. Foto: Reprodução / Instagram
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Faro contou que teve uma boa relação com o pai até os nove anos, quando a separação dos pais e os problemas com o alcoolismo mudaram a rotina da família. Segundo ele, essas dificuldades o fizeram amadurecer cedo e despertaram seu desejo de cuidar das pessoas próximas. Casado com Vera Viel há 23 anos, o apresentador procura transmitir esses valores à própria família. Foto: Reprodução / Instagram
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Após o afastamento do pai, a mãe e a avó tiveram um papel fundamental em sua criação. Faro acredita que a educação recebida das duas influenciou sua personalidade e a maneira como enxerga os relacionamentos. Ele também lembrou que recebeu conselhos de mulheres da família quando começou a namorar. Foto: Reprodução / Instagram
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Nascido em São Paulo em 20 de outubro de 1973, Rodrigo Alcazar Faro iniciou a carreira na televisão aos nove anos, quando participou de um comercial de leite. Durante a infância, trabalhou como modelo e apresentador de um programa infantil. Aos 19 anos, integrou o grupo musical Dominó. Foto: Reprodução / Instagram
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Em 1996, estreou como ator de novelas em “Antônio Alves, Taxista”, no SBT. No ano seguinte, foi contratado pela Globo, onde trabalhou por cerca de 11 anos e participou de produções como “A Indomada”, “Malhação”, “Suave Veneno”, “O Cravo e a Rosa”, “A Padroeira”, “A Casa das Sete Mulheres”, “Chocolate com Pimenta” e “O Profeta”. Foto: Divulgação
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Faro assinou contrato com a Record em 2008, emissora em que permaneceu por 16 anos e apresentou diversos programas. Primeiro, substituiu Márcio Garcia em “O Melhor do Brasil” e, depois, comandou o reality musical “Ídolos” por quatro temporadas. Apresentou “Fazenda de Verão” e, em 2013, levou “O Melhor do Brasil” para os domingos. Um ano depois, a atração passou a se chamar “Hora do Faro”. Também esteve à frente do “Canta Comigo”. Foto: Divulgação
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Em 2024, Faro anunciou sua saída da Record por meio de um comunicado no qual informou que a decisão de não renovar o contrato havia sido tomada em comum acordo com a emissora. Um ano depois, voltou à Globo para participar da “Dança dos Famosos”, no “Domingão com Huck”. Foto: Reprodução / Instagram
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