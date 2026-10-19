Celina Leão acusa Leandro Grass de promover campanha do medo na reta final

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), afirmou que os ataques e a disseminação de notícias falsas se intensificaram no segundo turno da disputa pelo Palácio do Buriti. Em entrevista ao Política em Minutos, uma parceria do PlatôBR com a LeoDias TV, a chefe do Executivo classificou a ofensiva dos adversários como “desespero”.

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Celina, que ficou a 168 votos de confirmar a vitória em primeiro turno, acusou o adversário, Leandro Grass (PT), de promover uma campanha de ataques, de mentira, de medo. Isso se acirrou muito mais no segundo turno. Estão colocando informações falsas em grupos de servidores públicos, fazendo ataques direcionados, elevando o grau de mentiras que eles já faziam. Mas, assim, algo que beira o desespero, disse.

Questionada sobre os ataques e o clima de hostilidade na disputa, a governadora afirmou que pretende responder às críticas destacando as ações de sua gestão. Eu acho que a população está muito mais preocupada com o resultado do problema, da porta da casa dela, do que com o ataque fake, que é o que eles fazem todos os dias. No segundo turno, piorou muito. Isso é um exército que se mobiliza com fake news, com mentiras, mas nós vamos combater todas essas mentiras com a verdade, com o trabalho, que é o que verdadeiramente importa para a população do DF, afirmou.

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Ao final, Celina voltou a criticar o PT, partido de seu adversário, e defendeu uma disputa centrada em propostas. Um debate qualitativo, um debate sobre os problemas e as soluções da nossa cidade, e não um debate de fake news, como o PT tem insistido agora no segundo turno, concluiu. A votação do segundo turno para o Governo do Distrito Federal será realizada no próximo domingo, 25.