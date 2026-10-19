Encontro em SP debate futuro das empresas familiares

A profissionalização da gestão deve ganhar força nas empresas familiares brasileiras até 2035. Segundo a KPMG, a participação de negócios administrados diretamente pelas famílias poderá cair de 48% para 8% no período. O tema será debatido no 5º Encontro do Movimento Continuum, promovido pela VaS Continuum nos dias 20 e 21 de outubro, em São Paulo, reunindo lideranças empresariais para discutir governança, sucessão e continuidade dos negócios.



“A profissionalização da gestão representa uma evolução importante, mas não garante, isoladamente, a continuidade de uma empresa familiar. A família precisa compreender qual será seu papel como proprietária, estabelecer critérios de governança e preparar as próximas gerações para tomar decisões. A gestão pode ser profissionalizada, mas a responsabilidade pela continuidade do legado permanece com a família”, afirma Vanessa Sandrini, fundadora e CVO da VaS Continuum.

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Governança e tecnologia desafiam empresas familiares

A transformação ocorre em um cenário de maior complexidade econômica e tecnológica. Segundo a KPMG, apenas 22% das empresas familiares brasileiras pesquisadas possuem uma estrutura abrangente de gerenciamento de riscos, ante 33% na média global.

A 12ª Pesquisa Global de Empresas Familiares da PwC, divulgada em março de 2026, ouviu mais de 1.300 acionistas e lideranças em mais de 60 territórios e identificou desaceleração no crescimento. Apenas 25% das organizações registraram aumento de dois dígitos nas vendas em 2025, contra 43% dois anos antes.

“Governança e cultura precisam caminhar juntas. Não basta criar conselhos, protocolos e estruturas societárias se a família não compartilha uma visão sobre o futuro do negócio. A governança organiza as decisões, enquanto a cultura sustenta os valores que precisam atravessar gerações. A continuidade depende dessa combinação”, explica Vanessa.

A inteligência artificial amplia esses desafios. De acordo com a KPMG, 80% das empresas familiares brasileiras pesquisadas já implementam a tecnologia, acima da média global de 64%. Entretanto, 45% ainda não possuem governança específica para seu uso, ante 38% no cenário internacional.

A 29ª CEO Survey da PwC mostra que 30% dos CEOs de empresas familiares brasileiras relataram aumento de receita associado à inteligência artificial, enquanto 32% registraram redução de custos por ganhos de eficiência. Outros 52% manifestaram preocupação com a segurança e o uso responsável da tecnologia.

“A inteligência artificial oferece oportunidades para melhorar a produtividade e ampliar a competitividade, mas sua adoção precisa estar conectada à estratégia de longo prazo. Nas empresas familiares, isso envolve também preparar acionistas, conselheiros e sucessores para compreender os riscos e as oportunidades dessas transformações”, observa Vanessa.

Sucessão e experiências empresariais estarão em debate

A programação reunirá experiências de empresas familiares em diferentes estágios de transformação. No dia 20, Dani Lupo abordará a transição para uma gestão executiva profissionalizada e a renovação dos conselhos do Grupo Lupo. José Roberto Tambasco, ex-executivo do Grupo Pão de Açúcar e da Swift, e Iara Schimmelpfeng, presidente da Petrobahia, discutirão governança e expansão empresarial, com mediação de Silvana Balbo, sócia e CMO da VaS Continuum.

Também estão previstas discussões sobre inteligência artificial, comportamento do consumidor e cultura organizacional, com participação de Renata Feltrin, Queit Zunino, Edmar Bulla e Mark Fisher.

No dia 21, o encontro apresentará os casos da família Rieper, que passou por reorganização empresarial com a Disjoi, e da Milho de Ouro, que avança na transição do modelo centrado no fundador para uma gestão profissionalizada. A programação incluirá ainda planejamento patrimonial e desenvolvimento de lideranças.

A Pesquisa Global NextGen 2024, da PwC, identificou que 64% dos representantes brasileiros da próxima geração consideram que suas empresas podem assumir posição de destaque no uso responsável da inteligência artificial, acima da média global de 50%. Entretanto, apenas 3% das organizações familiares brasileiras representadas no levantamento haviam estabelecido governança para o uso responsável da tecnologia, enquanto 75% reconheciam a necessidade de implementar essa estrutura.

“O sucessor precisa compreender que herdar uma participação societária não significa estar automaticamente preparado para liderar. É necessário desenvolver visão estratégica, responsabilidade como acionista e capacidade de dialogar com profissionais que estarão à frente da operação. O futuro das empresas familiares depende de uma preparação que começa antes da transferência do comando”, destaca Vanessa.

Movimento Continuum apresenta agenda para 2027

Durante o encontro, a VaS Continuum lançará a primeira edição anual da tese “O Líder à Prova de Futuro” e apresentará iniciativas previstas para 2027, incluindo um programa de Alta Liderança, projetos de negócios de impacto e atividades de imersão estratégica. A organização também anunciará uma parceria com a Brasil Varejo para ações relacionadas à NRF, evento internacional do varejo realizado em Nova York.

“O maior risco para uma família empresária não está apenas nas mudanças externas, mas na dificuldade de construir decisões coletivas sobre o futuro. Continuar não significa preservar tudo como está. Significa transformar o negócio sem perder aquilo que sustenta sua identidade e sua capacidade de gerar valor ao longo das gerações”, conclui Vanessa Sandrini.

Sobre a VaS Continuum?

Fundada por Vanessa Sandrini, a VaS Continuum é uma consultoria especializada em estratégia, governança e sucessão para famílias empresárias. A organização atua no desenvolvimento de lideranças e na preparação de famílias e negócios para transformações de longo prazo, além de promover o Movimento Continuum, comunidade dedicada à continuidade empresarial.





Serviço:

Evento: 5º Encontro do Movimento Continuum — Governança e Cultura que Sustentam a Transição

Data: 20 e 21 de outubro de 2026

Local: Craft U, São Paulo

Formato: encontro fechado para até 60 lideranças de famílias empresárias

Organização: VaS Continuum

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