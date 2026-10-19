Dataside e Microsoft realizam hackathon de IA generativa

A consultoria Dataside e a Microsoft realizam na segunda-feira, 26 de outubro, o Microsoft AI Builders Day, hackathon voltado a desenvolvedores e profissionais de dados. O evento acontece no escritório da Microsoft Brasil, e as inscrições vão até 23/10.

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Os participantes vão trabalhar em equipes para construir aplicações corporativas reais de IA generativa utilizando diversas soluções Microsoft. Cada grupo terá apoio de mentores da Dataside e da Microsoft durante o dia.

"Hackathon bom é aquele em que ninguém sai com slide. A gente quer que as equipes saiam do dia com alguma coisa rodando, mesmo que pequena, e com a noção de quanto aquilo valeria dentro de uma empresa de verdade", afirma Letícia Carvalho Amante, COO da Dataside.

A Dataside foi a primeira empresa brasileira a obter a especialização avançada em inteligência artificial da Microsoft. A empresa também saiu na frente com o primeiro MVP de Azure OpenAI do país, desenvolvido por jovens do seu programa interno de formação, o Acelera Jovem.

Sobre a Dataside

A Dataside é uma consultoria brasileira de dados e inteligência artificial, com sede em São José dos Campos (SP). Fundada em 2011, reúne mais de 300 especialistas e atende empresas de indústria, varejo, finanças e saúde. É a primeira empresa brasileira com a especialização avançada em IA da Microsoft, uma das duas parceiras Databricks Select no país e líder em quadrantes do estudo ISG Provider Lens pelo segundo ano consecutivo. Tem certificações ISO 42001, ISO 27001 e ISO 9001.

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