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Café sem neura: qual a dose segura e o melhor horário para consumir

Especialistas esclarecem os limites diários de cafeína e os riscos para certos grupos; saiba se o cafezinho depois das 18h é mesmo um vilão

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01/10/2026 12:15 - atualizado em 01/10/2026 12:15

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Café sem neura: qual a dose segura e o melhor horário para consumir
A paixão nacional pelo café é grande, mas especialistas alertam sobre os limites diários para um consumo seguro da bebida crédito: Magnific

Para muitos, o dia só começa de verdade depois de uma boa xícara de café. A bebida é uma paixão nacional, mas ainda gera muitas dúvidas sobre o consumo ideal. A boa notícia é que, para a maioria dos adultos saudáveis, o café pode ser um aliado, desde que consumido com moderação e nos horários certos.

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Vamos direto ao ponto: o limite considerado seguro de cafeína por dia é de até 400 miligramas. Isso equivale, em média, a quatro a cinco xícaras de café coado (de aproximadamente 240ml cada). No entanto, essa medida não é uma regra universal e varia conforme a sensibilidade de cada pessoa, além de fatores como peso e condições de saúde preexistentes.

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Qual a quantidade segura de café?

A dose de 400 miligramas de cafeína é um parâmetro geral para adultos sem contraindicações. É importante lembrar que a quantidade de cafeína pode variar bastante dependendo do tipo de grão, do método de preparo e até do tamanho da xícara. Um café espresso, por exemplo, costuma ser mais concentrado que o coado, com uma dose de 30-40ml contendo entre 60 e 80mg de cafeína.

Exceder esse limite com frequência pode levar a efeitos indesejados, como insônia, nervosismo, irritabilidade, aceleração dos batimentos cardíacos e desconforto gástrico. O segredo está em observar como seu corpo reage e ajustar o consumo para aproveitar apenas os benefícios da bebida, como o aumento da energia e da concentração.

Quem precisa ter mais cuidado?

Alguns grupos devem ter atenção redobrada ou até mesmo evitar o consumo de cafeína. A recomendação é sempre buscar orientação profissional, mas a lista de quem precisa de cautela geralmente inclui:

  • Gestantes e lactantes: o consumo deve ser limitado, sendo recomendado não ultrapassar 200 miligramas de cafeína por dia (cerca de duas xícaras de café), pois a cafeína pode atravessar a placenta e passar para o leite materno;

  • Pessoas com ansiedade: a substância é um estimulante e pode intensificar os sintomas de ansiedade e ataques de pânico;

  • Indivíduos com hipertensão: a cafeína pode causar um aumento temporário, mas significativo, da pressão arterial;

  • Quem sofre com problemas gástricos: para pessoas com gastrite ou refluxo, o café pode agravar a irritação no estômago.

Café depois das 18h é uma má ideia?

A resposta curta é sim, para a maioria das pessoas. A cafeína atua no cérebro bloqueando os receptores de adenosina, uma substância que sinaliza o cansaço e nos prepara para dormir. O efeito estimulante pode durar horas, atrapalhando a qualidade do sono.

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A cafeína tem uma meia-vida de cerca de cinco a seis horas no organismo. Isso significa que, se você tomar uma xícara de café às 18h, metade da cafeína ainda estará circulando no seu corpo perto da meia-noite. Para garantir uma noite de sono reparadora, o ideal é evitar o consumo de qualquer fonte de cafeína pelo menos seis horas antes de ir para a cama. É importante notar que a sensibilidade à substância varia, e algumas pessoas podem precisar de um intervalo ainda maior para não afetar o descanso.

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