Café com quê? Saiba como fazer a harmonização perfeita para curtir a bebida

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O café não precisa ficar restritos a quitutes como bolo ou pão de queijo. Queijos, por exemplo, podem acompanhar bebidas ácidas, frutadas e de maior corpo. Segundo os baristas, o primeiro passo para boas harmonizações é entender as características sensoriais da bebida.

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No Dia Internacional do Café, celebrado hoje (1º/10), descubra como aroma, gosto, textura, corpo e temperatura podem deixas as combinações mais interessantes. A harmonização pode transformar um simples cafezinho em uma experiência sensorial.

Semelhança ou contraste

O primeiro passo para entender a harmonização é separar as sensações. O aroma é percebido pelo nariz, enquanto a língua identifica gostos como doce, amargo e salgado. O sabor resulta da combinação entre os dois. Há também sensações na boca, como textura, corpo e temperatura.

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Com base nessas características, a harmonização pode seguir por semelhança ou contraste. Na primeira, os elementos da comida e da bebida reforçam traços parecidos, como um café com notas de chocolate junto a uma sobremesa de chocolate.

No caminho por contraste, um elemento equilibra o outro. Um café de acidez mais viva, por exemplo, acompanha um croissant para contrabalançar a gordura do alimento. Tudo vai depender do resultado sensorial desejado.

A variedade dos cafés especiais brasileiros amplia as opções. No mercado, é comum encontrar bebidas naturalmente doces, com acidez cítrica ou licorosa, além de notas de castanhas, nibs de cacau e frutas. Essa complexidade permite que o café vá além da bebida após o almoço ou aquele boom para começar o dia.

Combinações para todos os momentos

A dupla café com chocolate é popular, mas que tal experimentar a combinação por contraste? Como os cafés especiais já têm doçura natural, a dica é usar um chocolate 70% cacau para criar uma relação mais equilibrada.

Para uma harmonização "diferentona", opte por queijos azuis e maturados com cafés ácidos, corpulentos e frutados. Já para uma pausa no fim da tarde, descubra uma "sensação de aconchego" ao combinar cafés doces e "chocolatudos" com bolo de milho ou fubá.

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O clássico café com leite aparece em preparos caseiros e em bebidas de cafeterias, como cappuccino e latte. O cortado equilibra melhor os ingredientes pela menor quantidade de leite na proporção. A bebida nada mais é que uma dose de café expresso "cortada" com uma pequena quantidade de leite morno vaporizado, geralmente na proporção de 1 para 1.