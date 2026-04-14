Dia Mundial do Café: bolo de café mais fofinho leva um toque especial

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No dia 14 de abril, celebramos o Dia Mundial do Café, uma data para homenagear uma das bebidas mais amadas e consumidas em todo o mundo.

E que tal comemorar essa ocasião especial com uma receita que une o sabor marcante do café a uma massa fofinha e uma cobertura irresistível? Prepare-se para fazer um bolo de café que vai encantar a todos, perfeito para acompanhar aquela xícara fresquinha.

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Receita de Bolo de Café Especial

Esta receita é simples, prática e tem um rendimento generoso, servindo aproximadamente 12 porções. O tempo total de preparo é de cerca de 50 minutos.

Ingredientes

Para a massa:

3 ovos

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de óleo

1 xícara de leite morno com 1 colher de sopa de café solúvel dissolvido

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Para a cobertura cremosa:

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

3 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de chá de café solúvel

1/2 caixinha de creme de leite

Para molhar o bolo (opcional):

1/2 xícara de leite

1 colher de chá de café solúvel

Modo de Preparo

Massa:

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Adicione o óleo e o leite com café, misturando bem. Acrescente a farinha de trigo peneirada e o fermento, incorporando delicadamente com uma espátula até a massa ficar homogênea. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada (retangular ou redonda) e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno e deixe amornar.

Cobertura:

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o chocolate em pó e o café solúvel. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um ponto de brigadeiro mole (cerca de 8 minutos). Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture bem para obter uma cobertura brilhante e cremosa.

Montagem:

Se desejar um bolo mais úmido, misture o leite com o café solúvel e regue o bolo ainda morno. Espalhe a cobertura cremosa sobre o bolo. Decore com raspas de chocolate ou grãos de café, se preferir.

Dica de Harmonização

Este bolo de café combina perfeitamente com um café espresso ou um cappuccino. Sirva uma fatia ainda morna para uma experiência ainda mais aconchegante. Aproveite o seu Dia Mundial do Café!

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Este texto foi gerado e editado por inteligência artificial, com supervisão humana para garantir a precisão das informações.