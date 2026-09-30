Cultura do café: especialistas revelam segredos para apreciar a bebida
Mário Alaska e Helga Andrade falam sobre cafés especiais e anunciam festival em BH; veja dicas para aprimorar sua experiência com a bebida
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O jornalista Mário Alaska e a especialista Helga Andrade participaram do "Podcast do Carlini" para uma conversa sobre a cultura do café. No programa, eles abordaram a qualidade dos grãos especiais, hábitos de consumo e a produção em Minas Gerais, além de anunciarem um festival dedicado à bebida em Belo Horizonte.
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Mário Alaska, criador do portal e podcast "Tomei Gosto", relembrou sua trajetória profissional, que começou no rádio e migrou para o universo das bebidas. “Eu comecei como sommelier de cerveja, virei amante do café”, contou.
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A parceria com Helga Andrade foi fundamental para a criação do festival de café. "Se eu não tiver alguém que entende do riscado de fato, esse negócio não vai ter credibilidade nunca", afirmou Mário sobre a importância do conhecimento técnico da especialista.
Helga atua há 17 anos no segmento de cafés especiais, com experiência como barista, degustadora e consultora. Atualmente, ela mantém um laboratório em Belo Horizonte onde oferece cursos e experiências sensoriais. "Eu sou degustadora e barista, sou especialista em café", explicou.
Qualidade, consumo e produção mineira
Durante o bate-papo, os convidados discutiram a relação entre preço e qualidade. Mário defendeu que o conhecimento ajuda o consumidor a fazer escolhas melhores. “É importante você ir no festival, se informar sobre café, conhecer mais o café, porque possivelmente você vai consumir o mesmo tanto de café com a qualidade dez vezes melhor”, disse.
Helga realizou uma demonstração prática com um café do Cerrado mineiro, explicando como a região de cultivo e os processos de produção influenciam o aroma e o sabor. Ela também recomendou o uso de moedores domésticos para preservar as características da bebida.
Os especialistas ainda comentaram sobre a diversidade das regiões produtoras de Minas Gerais e o turismo rural associado à cafeicultura. Mário apresentou suas plataformas digitais, o "Guia Café", que mapeia cafeterias em BH, e o site "Café pra Mim", que conecta consumidores a produtores.
Festival em Belo Horizonte
A terceira edição do festival "Tomei Gosto por Café" ocorrerá nos dias 2 e 3 de outubro, no Ponteio Lar Shopping. O evento terá uma feira gratuita com produtores, torrefações e cafeterias. A programação inclui palestras e workshops sobre análise sensorial e métodos de preparo.
Entre os destaques estão a atividade de degustação "Open Coffee" e duas palestras com o professor Flávio Borém, uma referência na pesquisa sobre o tema. O objetivo é aproximar produtores e consumidores, tornando o conhecimento técnico mais acessível.
Ao final, Mário incentivou os ouvintes a buscarem novas experiências. "Tomem bons cafés, se juntem a amigos", declarou.
Serviço: Festival Tomei Gosto por Café
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Data: 2 e 3 de outubro (sexta-feira e sábado)
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Horário: das 11h às 19h
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Local: Ponteio Lar Shopping — BR-356, 2.500, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte
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Atrações: expositores, produtores, torrefações, cafeterias, workshops, palestras e degustações
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Ingressos para palestras e workshops: Zig Tickets
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Mais informações: Guia Café