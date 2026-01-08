O melhor café do Brasil é de Minas? Conheça as regiões produtoras

Quando se fala em café de qualidade no Brasil, o destino é quase sempre o mesmo: Minas Gerais. O estado não apenas lidera a produção nacional, respondendo por cerca de metade de toda a safra do país, como também acumula prêmios internacionais que atestam a excelência de seus grãos. O segredo para tanto reconhecimento está na diversidade de seus territórios.

Mais do que uma única identidade, o café mineiro se desdobra em múltiplos sabores e aromas, moldados pelo clima, altitude e solo de cada região produtora. Essa variedade permite que Minas Gerais ofereça uma bebida para cada tipo de paladar, desde os mais suaves e adocicados até os mais encorpados e complexos.

Entender as principais regiões produtoras é fundamental para explorar essa riqueza. Cada uma delas imprime características distintas ao grão, resultando em experiências sensoriais únicas na xícara.

Cerrado Mineiro

Esta foi a primeira região do Brasil a obter o selo de Denominação de Origem para cafés. Caracterizada por estações bem definidas, com um verão quente e chuvoso seguido por um inverno seco, a área favorece uma colheita uniforme. O resultado é uma bebida de alta qualidade, com notas de chocolate, caramelo e nozes, acidez delicada e corpo aveludado. Para saber mais sobre os cafés premiados da região, confira este artigo sobre o Cerrado Mineiro.

Sul de Minas

Considerado o coração da produção de café no Brasil, o Sul de Minas responde por uma parcela significativa da produção nacional. Com altitudes elevadas e um relevo montanhoso, a região produz cafés com um perfil clássico. A bebida costuma ter corpo médio, notas frutadas e uma acidez cítrica equilibrada, sendo uma das mais apreciadas tanto no mercado interno quanto no externo.

Matas de Minas

Localizada em uma área de Mata Atlântica, esta região é marcada por um relevo acidentado e um clima úmido, o que favorece a produção artesanal em pequenas propriedades. Os cafés daqui são conhecidos por sua doçura intensa e complexidade de sabores, frequentemente apresentando notas de caramelo, chocolate e frutas amarelas. O processo de colheita manual e a secagem cuidadosa são diferenciais que agregam valor ao produto final.

Essa pluralidade de terroirs é o grande trunfo do estado. A combinação de clima, relevo e cuidado no cultivo solidifica a posição de Minas Gerais como uma referência mundial em cafés especiais, com um volume de produção que supera o de muitos países. Assim, o estado oferece não apenas um, mas vários dos melhores grãos do mundo.

