Café gelado: 3 receitas fáceis para celebrar a data e fugir do calorão
Aprenda a preparar drinks cremosos e refrescantes em casa para comemorar o Dia Internacional do Café e ainda aliviar as altas temperaturas
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Celebrado hoje (1º/10), o Dia Internacional do Café é a desculpa perfeita para experimentar novas versões da sua bebida favorita. Em meio a altas temperaturas, a solução é simples e refrescante: apostar nas opções geladas. Além de manter a tradição, os drinks gelados ajudam a aliviar o calor com muito sabor.
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Para quem ama cafeína, mas não quer esquentar ainda mais o corpo, preparar um café gelado em casa é uma alternativa prática e deliciosa. Com poucos ingredientes e sem a necessidade de equipamentos profissionais, é possível criar combinações que vão desde as mais simples até as mais cremosas, perfeitas para dar um novo sabor ao seu dia.
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Café gelado clássico
Para quem busca praticidade, esta é a receita ideal. É a base de tudo e fica pronta em poucos minutos, garantindo sua dose de cafeína de forma bem refrescante. Uma dica para não deixar a bebida aguada é preparar cubos de gelo com o próprio café.
Ingredientes:
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uma xícara de café coado forte (já frio)
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cubos de gelo a gosto
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açúcar ou adoçante a gosto
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leite ou bebida vegetal (opcional)
Modo de preparo:
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Prepare o café coado de sua preferência e espere esfriar completamente. Se preferir, deixe na geladeira por alguns minutos.
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Em um copo alto, adicione bastante gelo.
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Despeje o café frio sobre o gelo.
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Se desejar, adoce e complete com leite ou sua bebida vegetal favorita. Misture bem e sirva imediatamente.
Café gelado cremoso
Esta versão, que ficou famosa mundialmente como "Dalgona Coffee", traz uma textura aveludada que lembra as bebidas de cafeteria. O segredo para a cremosidade está em um truque simples que usa café solúvel para criar uma espuma leve e saborosa, transformando a experiência em algo mais especial.
Ingredientes:
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duas colheres de sopa de café solúvel
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duas colheres de sopa de açúcar (ou a gosto)
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duas colheres de sopa de água quente
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200 ml de leite gelado
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cubos de gelo
Modo de preparo:
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Em uma tigela pequena, misture o café solúvel, o açúcar e a água quente.
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Com um batedor de arame (fouet) ou um mixer de mão, bata a mistura por cerca de três minutos, até obter um creme claro e fofo.
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Em um copo, coloque os cubos de gelo e despeje o leite gelado.
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Adicione o creme de café por cima com cuidado e sirva em seguida.
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Mocha gelado prático
A combinação de café com chocolate é um clássico que agrada a muitos paladares. Para os amantes de uma bebida mais doce e encorpada, esta receita é fácil de fazer e resulta em um drink com sabor marcante, perfeito para a sobremesa ou um lanche da tarde.
Ingredientes:
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uma xícara de café forte (frio)
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uma colher de sopa de calda de chocolate (ou a gosto)
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100 ml de leite
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cubos de gelo
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chantilly (opcional, para finalizar)
Modo de preparo:
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Decore as laterais internas de um copo alto com a calda de chocolate.
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Adicione os cubos de gelo no copo até preenchê-lo.
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Em um liquidificador ou coqueteleira, misture o café frio e o leite. Bata por alguns segundos apenas para integrar os líquidos.
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Despeje a mistura no copo com gelo e, se quiser, finalize com um pouco de chantilly por cima.