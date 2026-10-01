Café gelado: 3 receitas fáceis para celebrar a data e fugir do calorão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Celebrado hoje (1º/10), o Dia Internacional do Café é a desculpa perfeita para experimentar novas versões da sua bebida favorita. Em meio a altas temperaturas, a solução é simples e refrescante: apostar nas opções geladas. Além de manter a tradição, os drinks gelados ajudam a aliviar o calor com muito sabor.

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Para quem ama cafeína, mas não quer esquentar ainda mais o corpo, preparar um café gelado em casa é uma alternativa prática e deliciosa. Com poucos ingredientes e sem a necessidade de equipamentos profissionais, é possível criar combinações que vão desde as mais simples até as mais cremosas, perfeitas para dar um novo sabor ao seu dia.

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Café gelado clássico

Para quem busca praticidade, esta é a receita ideal. É a base de tudo e fica pronta em poucos minutos, garantindo sua dose de cafeína de forma bem refrescante. Uma dica para não deixar a bebida aguada é preparar cubos de gelo com o próprio café.

Ingredientes:

uma xícara de café coado forte (já frio)

cubos de gelo a gosto

açúcar ou adoçante a gosto

leite ou bebida vegetal (opcional)

Modo de preparo:

Prepare o café coado de sua preferência e espere esfriar completamente. Se preferir, deixe na geladeira por alguns minutos. Em um copo alto, adicione bastante gelo. Despeje o café frio sobre o gelo. Se desejar, adoce e complete com leite ou sua bebida vegetal favorita. Misture bem e sirva imediatamente.

Café gelado cremoso

Esta versão, que ficou famosa mundialmente como "Dalgona Coffee", traz uma textura aveludada que lembra as bebidas de cafeteria. O segredo para a cremosidade está em um truque simples que usa café solúvel para criar uma espuma leve e saborosa, transformando a experiência em algo mais especial.

Ingredientes:

duas colheres de sopa de café solúvel

duas colheres de sopa de açúcar (ou a gosto)

duas colheres de sopa de água quente

200 ml de leite gelado

cubos de gelo

Modo de preparo:

Em uma tigela pequena, misture o café solúvel, o açúcar e a água quente. Com um batedor de arame (fouet) ou um mixer de mão, bata a mistura por cerca de três minutos, até obter um creme claro e fofo. Em um copo, coloque os cubos de gelo e despeje o leite gelado. Adicione o creme de café por cima com cuidado e sirva em seguida.

Mocha gelado prático

A combinação de café com chocolate é um clássico que agrada a muitos paladares. Para os amantes de uma bebida mais doce e encorpada, esta receita é fácil de fazer e resulta em um drink com sabor marcante, perfeito para a sobremesa ou um lanche da tarde.

Ingredientes:

uma xícara de café forte (frio)

uma colher de sopa de calda de chocolate (ou a gosto)

100 ml de leite

cubos de gelo

chantilly (opcional, para finalizar)

Modo de preparo: