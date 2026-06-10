Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Mocaccino: uma experiência cremosa que une café e chocolate

RF
Redação Flipar
  • A origem do nome está relacionada ao café mocha, uma referência histórica ao porto de Mocha, no Iêmen, importante centro de comércio de café durante séculos. Com o tempo, o termo passou a ser associado a bebidas que unem café e chocolate, dando origem a diversas versões consumidas atualmente.
    A origem do nome está relacionada ao café mocha, uma referência histórica ao porto de Mocha, no Iêmen, importante centro de comércio de café durante séculos. Com o tempo, o termo passou a ser associado a bebidas que unem café e chocolate, dando origem a diversas versões consumidas atualmente. Foto: imagem gerada por i.a
  • Embora existam variações, a receita mais comum utiliza café expresso, leite aquecido e chocolate em pó, calda ou cacau. A combinação produz uma bebida que preserva o sabor do café, mas recebe um toque adocicado que a torna acessível até para quem não aprecia bebidas muito amargas.
    Embora existam variações, a receita mais comum utiliza café expresso, leite aquecido e chocolate em pó, calda ou cacau. A combinação produz uma bebida que preserva o sabor do café, mas recebe um toque adocicado que a torna acessível até para quem não aprecia bebidas muito amargas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Nas cafeterias, o mocaccino frequentemente ganha acabamento com espuma de leite, raspas de chocolate ou uma leve camada de cacau polvilhado. Algumas versões incluem chantili, tornando a apresentação ainda mais atraente e reforçando o caráter indulgente da bebida.
    Nas cafeterias, o mocaccino frequentemente ganha acabamento com espuma de leite, raspas de chocolate ou uma leve camada de cacau polvilhado. Algumas versões incluem chantili, tornando a apresentação ainda mais atraente e reforçando o caráter indulgente da bebida. Foto: imagem gerada por i.a
  • O preparo doméstico também se popularizou. Com ingredientes simples e equipamentos básicos, muitas pessoas reproduzem a bebida em casa utilizando café coado ou expresso, leite quente e chocolate, adaptando a receita de acordo com suas preferências pessoais.
    O preparo doméstico também se popularizou. Com ingredientes simples e equipamentos básicos, muitas pessoas reproduzem a bebida em casa utilizando café coado ou expresso, leite quente e chocolate, adaptando a receita de acordo com suas preferências pessoais. Foto: imagem gerada por i.a
  • Hoje, o mocaccino é consumido tanto no café da manhã quanto em momentos de pausa ao longo do dia. Sua combinação de café e chocolate conquistou espaço em cafeterias de todo o mundo, transformando a bebida em uma das opções mais procuradas por quem busca conforto, aroma e sabor em uma única xícara.
    Hoje, o mocaccino é consumido tanto no café da manhã quanto em momentos de pausa ao longo do dia. Sua combinação de café e chocolate conquistou espaço em cafeterias de todo o mundo, transformando a bebida em uma das opções mais procuradas por quem busca conforto, aroma e sabor em uma única xícara. Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay