Saiba quantas xícaras de café você pode tomar por dia 

De acordo com a Associação Americana do Coração, a maioria dos adultos pode consumir com segurança cinco xícaras de café por dia.

Em um comunicado de 20 de julho que sintetiza pesquisas sobre cafeína, a organização afirmou que os estudos mais recentes indicam que, para a maioria dos adultos, consumir até 400 miligramas de cafeína por dia — ou até cinco xícaras de café de 240 ml — sem adição de açúcar e leite não só é seguro, como parece resultar em um menor risco de doenças cardiovasculares.



Níveis elevados de cafeína, como os encontrados em bebidas energéticas, podem prejudicar o coração e os vasos sanguíneos, afirmou a associação.



A maioria dos estudos que fundamentam as orientações provém de pesquisas observacionais, embora haja um número crescente de ensaios clínicos randomizados e controlados que examinaram a relação entre a cafeína e vários problemas de saúde, incluindo um ensaio que não encontrou impacto nos níveis de glicose.



Os dados sugerem que o consumo moderado de cafeína reduz o risco de doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral, entre outros problemas, mas que o consumo de café aumenta as contrações ventriculares prematuras, ou batimentos cardíacos extras, afirmou o grupo.

Indicam também que altas doses de cafeína podem levar a aumentos significativos da pressão arterial, particularmente em pessoas que já apresentavam hipertensão. Além disso, mostram que o consumo de café não filtrado, que contém o lipídio cafestol, eleva o colesterol sérico.



“O método de preparo influencia os lipídios”, escreveu o Dr. Abdulla Damluji, cardiologista intervencionista da Cleveland Clinic, que não participou da elaboração das novas diretrizes, no site X.

“Aconselhe os pacientes preocupados com o colesterol LDL a preferirem café filtrado em filtro de papel ou café instantâneo em vez de café feito em prensa francesa, café grego ou turco, ou café fervido, porque o cafestol presente no café não filtrado aumenta o colesterol.”



Os cientistas responsáveis pela?? declaração afirmaram que são necessários mais dados e observaram que as reações à cafeína podem variar de pessoa para pessoa.



“Os dados sugerem que até três a cinco copos podem trazer benefícios e quase certamente não são prejudiciais, mas isso não significa que consumir de três a cinco bebidas seja melhor do que tomar uma bebida por dia”, disse o Dr. Gregory Marcus, presidente do grupo de voluntários que elaborou as diretrizes.



“De modo geral, as evidências sugerem que as pessoas devem ouvir seus corpos para saber se consumir uma xícara de café com cafeína é suficiente e se consumir duas causa desconforto. Os indivíduos não devem aumentar a quantidade de cafeína que consomem por motivos de saúde.”



O grupo afirmou que os pesquisadores devem priorizar o estudo da cafeína isoladamente, separando-a de outros ingredientes presentes em bebidas com cafeína, e examinar se a introdução do café em pessoas que atualmente não o consomem produz resultados positivos para a saúde. A maioria dos autores não listou nenhum possível conflito de interesses.



Um deles mencionou ser consultor não remunerado do Instituto para o Avanço das Ciências da Alimentação e Nutrição e trabalhar com fabricantes como a Keurig, enquanto outro afirmou prestar consultoria para a Boston Scientific Corp., que fabrica marca-passos e outros dispositivos para pessoas com problemas cardíacos.



Em 2025, a associação de cardiologia aconselhou as crianças a evitarem a cafeína e, no passado, afirmou que os adultos poderiam obter benefícios do café, mas que beber duas ou mais xícaras por dia poderia dobrar o risco de morte cardíaca em pessoas que sofrem de hipertensão grave.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.