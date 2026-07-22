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Curiosidades sobre a tosse

É importante identificar os tipos de tosse para definir se o remédio indicado é um xarope ou um expectorante

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22/07/2026 02:00

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Manter a hidratação adequada pode fazer diferença para reduzir a tosse, com a manutenção das vias respiratórias hidratadas - (crédito: SEBASTIEN BOZON / AFP)
Manter a hidratação adequada pode fazer diferença para reduzir a tosse, com a manutenção das vias respiratórias hidratadas crédito: SEBASTIEN BOZON / AFP

Será que a tosse piora durante a noite? Existem diferentes tipos de tosse ou tosse é tudo igual? Vira e mexe, a tosse costuma aparecer, mas ela pode se manifestar de diferentes formas. Recebi um material da Hertz Farmacêutica e vamos falar de cada um dos diferentes tipos de tosse:

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Tosse seca: é caracterizada pela ausência de secreção ou catarro, ela costuma estar associada à irritação das vias aéreas e pode aparecer em casos de alergias, infecções virais e exposição à poluição, causando a sensação de “garganta irritada”.


Tosse de peito cheio ou produtiva (com catarro): acontece quando o muco está acumulado nas vias respiratórias. Essa tosse funciona como um mecanismo natural de defesa do organismo para ajudar na eliminação do muco. É comum quando estamos gripados.


Tosse aguda: é considerada uma das manifestações mais frequentes em infecções respiratórias. Ela pode aparecer de forma repentina e estar associada a sintomas de gripe e resfriado.


Para tratar da forma correta, é importante identificar, junto a um médico, qual a origem da tosse.
Apesar de incomodar bastante, a tosse também pode ser um bom sinal. Ela age como um reflexo natural, responsável por ajudar na proteção das vias aéreas, eliminando partículas irritantes, secreções e até microorganismos que possam comprometer a respiração.

É um mecanismo de defesa do organismo, e esse processo acontece de forma automática, quando receptores presentes nas vias respiratórias identificam algum tipo de irritação ou obstrução.


Aquela sensação de que a tosse piora ao longo da noite pode ser verdadeira. Ao se deitar, o acúmulo de secreções nas vias respiratórias pode aumentar a irritação na garganta. A

lém disso, ambientes mais secos, redução da salivação durante a noite, mudanças de temperatura e menor umidade do ar podem impactar diretamente no sistema respiratório, especialmente em períodos mais frios do ano, quando sintomas da gripe se tornam mais frequentes.


O que pouca gente sabe é que a tosse tem força. Estudos apontam que o ar expelido durante a tosse pode atingir altas velocidades, ajudando o corpo a eliminar partículas irritantes, secreções e microorganismos das vias aéreas. Esse reflexo natural é considerado essencial para proteger o sistema respiratório e manter as vias desobstruídas.


Manter a hidratação adequada pode fazer diferença para reduzir a tosse. Isso porque a água ajuda a manter as vias respiratórias hidratadas, reduzindo a irritação na garganta e auxiliando na fluidificação do muco, o que facilita sua eliminação pelo organismo.

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Além disso, durante períodos de febre ou congestão nasal, o corpo tende a perder mais líquidos, tornando a ingestão de água ainda mais importante para o bem-estar e a recuperação. Em alguns casos, o uso de medicamentos também pode auxiliar no alívio da tosse e na recuperação do quadro.
Existem vários tipos de xaropes no mercado, importante é saber qual é o tipo da sua tosse para tomar o indicado, se para tosse seca, ou um expectorante, em caso de tosse produtiva.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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