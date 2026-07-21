Misturar estes nutrientes pode ser o atalho para não ficar doente

Manter o sistema imunológico fortalecido deixou de ser apenas uma questão de bem-estar e se tornou uma prioridade, especialmente durante o inverno, período em que a circulação de vírus e bactérias aumenta. Além de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática de atividade física e vacinação em dia, a manipulação de fórmulas personalizadas pode ser uma aliada no suporte às defesas do organismo.

A partir de uma prescrição médica ou nutricional, é possível reunir diferentes vitaminas, minerais e compostos naturais em uma única fórmula, ajustando as doses e a forma farmacêutica de acordo com a necessidade e a rotina de cada paciente. As opções incluem cápsulas, gotas, sachês e gomas, o que facilita a adesão ao tratamento e evita o uso de diversos produtos separados.

Segundo a farmacêutica e coordenadora do Laboratório de Manipulação da Araujo, Mary Anne Senna, a principal vantagem está justamente na personalização da suplementação. "Cada uma dessas substâncias age de um jeito diferente no organismo e, quando elas trabalham juntas, na dose certa para aquele paciente, o corpo responde de forma mais efetiva", afirma.

Entre os nutrientes e ativos que podem ser prescritos para dar suporte ao sistema imunológico estão:

Vitamina D3: regula a resposta imunológica e fortalece as células de defesa, contribuindo para uma resposta mais eficiente contra vírus e bactérias.

Vitamina C: possui ação antioxidante, estimula o sistema imunológico e pode contribuir para reduzir a duração e a intensidade de gripes e resfriados.

Zinco: mineral essencial para a multiplicação das células de defesa, tornando o sistema imunológico mais responsivo.

Suplementação de vitaminas e minerais: posso fazer?

Selênio: atua como antioxidante e auxilia no fortalecimento da resposta imunológica.

Equinácea: planta com ação imunomoduladora e antiviral, que estimula os macrófagos e outras células de defesa.

Própolis: apresenta propriedades bactericidas, antivirais e antifúngicas, além de favorecer a produção de anticorpos e ajudar a modular processos inflamatórios.

Betaglucana: estimula as células de defesa a reconhecer e combater agentes invasores de forma mais rápida.

Apesar dos benefícios, a especialista ressalta que a suplementação não substitui os cuidados essenciais para manter a saúde. O fortalecimento da imunidade depende de um conjunto de fatores, incluindo alimentação balanceada, prática regular de exercícios físicos, sono adequado e, no caso das doenças respiratórias, vacinação em dia.

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"É fundamental que o paciente converse com seu médico ou nutricionista antes de iniciar o uso. Só assim é possível chegar a uma formulação segura e que realmente faça sentido para o momento daquele paciente", orienta Mary Anne Senna.