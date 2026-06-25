Café e bom humor: o que atrai os solteiros nos apps de relacionamento
Pesquisa mostra que o que conecta solteiros é a afinidade, o riso e uma boa xícara de café; veja os interesses que mais geram matches
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O que realmente chama a atenção de solteiros brasileiros em aplicativos de namoro foi revelado por meio de dados do Bumble. Interesses em comum, experiências do dia a dia e bom humor estão impulsionando a atração, segundo a análise.
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O aplicativo, que tem foco nas mulheres, analisou os selos de perfil mais populares entre seus membros no país para descobrir as qualidades que ajudam a despertar conexões. Esses selos permitem que as pessoas mostrem traços de sua personalidade e estilo de vida.
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Apesar de não contarem a história completa de um usuário, os selos ajudam a expressar o que é importante para cada um, facilitando a busca por valores e experiências compartilhadas. Os dados indicam que os solteiros brasileiros priorizam compatibilidade e afinidades genuínas.
Café supera luxo e viagens
O selo mais popular entre os usuários do Bumble no Brasil não é sobre viagens de luxo ou alta gastronomia, mas sim sobre café. A "xícara de café" tornou-se a forma preferida de quebrar o gelo e planejar um primeiro encontro.
O interesse por café se posiciona à frente de outras opções populares, como vinho e viagens, nos perfis brasileiros. A análise foi baseada em dados coletados entre maio de 2025 e maio de 2026.
Experiências compartilhadas atraem
Quando o assunto são atividades, as experiências compartilhadas ocupam o centro das atenções. Shows, trilhas e visitas a museus e galerias lideram a lista de interesses que mais geram conexões.
Isso sugere que os solteiros no Brasil buscam relações construídas em torno de diversão, descobertas e tempo de qualidade juntos.
Embora os interesses em comum ajudem a iniciar conversas, a personalidade continua sendo o maior atrativo. O senso de humor ocupa o primeiro lugar entre os traços mais valorizados pelos membros do aplicativo, seguido por empatia e lealdade.
Os usuários não buscam encontros extravagantes ou romances idealizados. A procura é por alguém que os faça rir, que os acompanhe em uma aventura e, possivelmente, compartilhe uma xícara de café.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.