A era dos solteiros convictos: leveza vale mais que um compromisso

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma pesquisa do aplicativo de relacionamentos happn revela que 79% dos solteiros definem seu status como uma escolha consciente. A solteirice moderna evoluiu e agora tem como principais objetivos a “leveza” e a autonomia emocional.

A maioria dos entrevistados permanece aberta ao amor (60%), mas não está mais disposta a aceitar qualquer tipo de relacionamento. Segundo o levantamento, 44% dos usuários enxergam a vida de solteiro como um estilo de vida realizador e de empoderamento, um sentimento que se fortalece com a idade.

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O paradoxo da conexão

Apesar de ser mais fácil conhecer pessoas atualmente, 55% dos solteiros acreditam que encontrar um parceiro se tornou uma tarefa mais difícil. O principal motivo apontado é a falta de disposição para um compromisso real.

Entre os maiores obstáculos para iniciar um relacionamento estão a busca pela perfeição (37%) e a indisponibilidade emocional (24%).

Para o solteiro moderno, um parceiro deve agregar valor a uma vida que já é considerada plena; 44% afirmam que só entrariam em um relacionamento se isso tornasse suas vidas "mais leves e livres de pressão".

Essa mudança é mais evidente entre as mulheres com mais de 36 anos, das quais 71% são mais firmes em seus valores. Elas consideram importante ter um parceiro, mas sem comprometer seus princípios ou a paz conquistada.

“Os solteiros não estão mais procurando alguém para completá-los, mas alguém para complementar as suas vidas existentes”, afirma Karima Ben Abdelmalek, CEO do happn. “Nossos dados mostram que a leveza se tornou o requisito definitivo para eles: se uma conexão traz pressão ao invés de felicidade, eles estão plenamente felizes em se afastar”.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.