Três em quatro mulheres perdem o interesse em 'homens performáticos'
Pesquisa revela que ações importam mais que discursos: autenticidade e valores naturais na conversa são as maiores 'green flags' para elas
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Uma nova pesquisa do aplicativo de relacionamentos happn revela que a autenticidade é um fator decisivo para as mulheres no Brasil. O estudo aponta que 74% delas perdem o interesse ao perceber que o posicionamento de um homem é vazio ou puramente performático.
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O levantamento mostra ainda que 38% das usuárias já sentiram que um crush usou discursos feministas ou "desconstruídos" apenas como uma estratégia de conquista. Essa prática, no entanto, é altamente reprovada.
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O comportamento reflete uma mudança nas expectativas românticas. De acordo com o Trendbook 2026 do happn, os homens estão se reconectando com sua sensibilidade, mas, para as mulheres brasileiras, o verdadeiro “homem aliado” não precisa de propaganda. A maior "green flag" para 53% delas é quando os valores do parceiro aparecem naturalmente na conversa.
Diferenças entre gerações
A pesquisa também destaca uma divisão geracional sobre a influência desses valores. Entre as mulheres da geração Z, 52% consideram a demonstração de ideais progressistas em um perfil como um fator positivo ou essencial. Elas também são o principal alvo do comportamento performático, com 32% relatando que notaram discursos vazios "várias vezes".
Por outro lado, as mulheres com mais de 35 anos são mais pragmáticas; 46% delas preferem não misturar política e relacionamentos, focando na conexão interpessoal direta.
Ações valem mais que palavras
Para essas usuárias, a prova de um parceiro aliado está nas ações práticas e cotidianas. Além de uma conversa fluida, elas priorizam os seguintes pontos:
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escuta ativa e o pedido de consentimento em todas as etapas da interação (21%);
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cuidados na vida real, como a preocupação com a segurança durante o encontro e a divisão justa da conta (18%);
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o enfrentamento de pessoas tóxicas por seus comportamentos (8%).
"Nossos dados mostram que as mulheres brasileiras têm um alto nível de percepção: valorizam a sensibilidade, mas somente quando ela está enraizada na ação prática", afirma Karima Ben Abdelmalek, CEO do happn. "A volta do romance está profundamente ligada a essa busca por clareza e respeito genuíno, em que simples gestos de cuidado falam muito mais alto do que qualquer rótulo de perfil."
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.