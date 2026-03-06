Mulheres solteiras são mais felizes do que os homens, diz estudo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A ideia de que a mulher solteira está à espera da “pessoa certa” vem perdendo força. Uma pesquisa divulgada pelo aplicativo de relacionamentos happn indica que, para muitas delas, estar solteira representa cada vez mais uma etapa de autoconhecimento, autonomia e bem-estar.

De acordo com o levantamento, 64% dos usuários se descrevem como felizes com sua condição atual, enquanto 55% afirmam acreditar que uma vida plena não depende necessariamente de ter um parceiro. As mulheres, particularmente aquelas na faixa dos 26 aos 35 anos, são as mais felizes: 76% delas dizem estar satisfeitas com a situação atual.

Para 75% delas, o autoconhecimento e o crescimento pessoal são os principais benefícios de ser solteira. Por outro lado, 17% dos homens na mesma faixa etária identificaram o crescimento pessoal como um fator-chave, priorizando, muitas vezes, a independência e a liberdade.

Mudanças geracionais

O estudo também identifica diferenças entre gerações na forma como a solteirice é encarada.

Entre usuários mais jovens, de 18 a 25 anos, o principal atrativo de estar solteiro é a possibilidade de ampliar o círculo social. Para 41% desse grupo, a oportunidade de conhecer novas pessoas é o maior benefício.

Já entre os millennials de 26 a 35 anos, a perspectiva muda. Nesse grupo, aparecem os maiores índices de satisfação ligados à autodescoberta, apontada por 27% dos entrevistados como principal motivação para valorizar a solteirice.

Entre pessoas com 36 anos ou mais, as prioridades passam a incluir também aspectos profissionais. No caso das mulheres dessa faixa etária, 36% dizem que a carreira e os estudos são suas principais fontes de realização.

Desafios ainda presentes

Apesar do cenário de maior independência, o estudo aponta que ainda existem desafios ligados à vida de solteiro. A solidão aparece como a maior dificuldade, mencionada por 29% dos entrevistados. Além disso, 31% afirmam sentir pressão social para estar em um relacionamento.

Esse contexto também contribui para o chamado “medo de ficar sozinho”. Entre as mulheres mais jovens, 43% admitem ter permanecido em relacionamentos passados por mais tempo do que gostariam apenas para evitar voltar à solteirice.

“Os dados mostram uma mudança importante em direção ao que podemos chamar de ‘solteirice intencional’. Nossos usuários, especialmente as mulheres, estão priorizando seu crescimento pessoal e carreira, recusando aceitar qualquer coisa menos do que uma conexão que realmente complemente suas vidas”, afirma Karima Ben Abdelmalek, CEO e presidente do happn.

Segundo ela, o objetivo é incentivar relações baseadas em escolha genuína e valores compartilhados — e não em pressão social. “Queremos que nossos usuários se sintam confiantes em sua jornada solo, para que, quando decidirem conhecer alguém, seja uma decisão baseada no desejo e não no medo de ficar sozinho”, conclui.

