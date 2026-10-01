Assine
overlay
Início PlatôBr

Celina sobe, Grass oscila e Paula cresce na nova pesquisa Datafolha

Governadora chega a 46%, enquanto petista marca 22% e tucana avança para 9%; Cappelli aparece com 3%

Publicidade
Carregando...
Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
01/10/2026 17:35

compartilhe

×
Celina sobe, Grass oscila e Paula cresce na nova pesquisa Datafolha
Celina sobe, Grass oscila e Paula cresce na nova pesquisa Datafolha crédito: Foto: Matheus Borges/ Agência Brasília

A mais recente rodada do Datafolha alterou os números da corrida pelo Palácio do Buriti. Celina Leão (PP) passou de 42% para 46% das intenções de voto no cenário sem José Roberto Arruda (PSD), enquanto Leandro Grass (PT) oscilou de 23% para 22%, dentro da margem de erro. Paula Belmonte (PSDB) avançou de 7% para 9%, e Ricardo Cappelli (PSB) aparece com 3%. A pesquisa ouviu 910 eleitores entre 28 de setembro e 1º de outubro, com margem de erro de três pontos percentuais e 95% de nível de confiança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na fotografia desta rodada, portanto, Celina amplia a distância numérica para Grass, enquanto Paula registra a principal variação positiva entre os demais candidatos. Kiko Caputo (Novo) tem 3%; Professor Robson, Professora Samara Mineiro e Elisson aparecem com 1% cada. Brancos, nulos e nenhum candidato somam 9%, e os indecisos são 5%. Os números refletem o momento em que a pesquisa foi realizada e não constituem previsão do resultado eleitoral. A pesquisa está registrada sob o número DF-00905/2026.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay