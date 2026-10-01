Celina sobe, Grass oscila e Paula cresce na nova pesquisa Datafolha
Governadora chega a 46%, enquanto petista marca 22% e tucana avança para 9%; Cappelli aparece com 3%
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A mais recente rodada do Datafolha alterou os números da corrida pelo Palácio do Buriti. Celina Leão (PP) passou de 42% para 46% das intenções de voto no cenário sem José Roberto Arruda (PSD), enquanto Leandro Grass (PT) oscilou de 23% para 22%, dentro da margem de erro. Paula Belmonte (PSDB) avançou de 7% para 9%, e Ricardo Cappelli (PSB) aparece com 3%. A pesquisa ouviu 910 eleitores entre 28 de setembro e 1º de outubro, com margem de erro de três pontos percentuais e 95% de nível de confiança.
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Na fotografia desta rodada, portanto, Celina amplia a distância numérica para Grass, enquanto Paula registra a principal variação positiva entre os demais candidatos. Kiko Caputo (Novo) tem 3%; Professor Robson, Professora Samara Mineiro e Elisson aparecem com 1% cada. Brancos, nulos e nenhum candidato somam 9%, e os indecisos são 5%. Os números refletem o momento em que a pesquisa foi realizada e não constituem previsão do resultado eleitoral. A pesquisa está registrada sob o número DF-00905/2026.