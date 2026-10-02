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Obras do BRT Amazonas avançam com decreto de desapropriação na região da Gameleira

Prefeitura oficializa utilidade pública de terrenos no bairro; negociações com proprietários podem ocorrer via acordo amigável ou decisão judicial

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
02/10/2026 08:17 - atualizado em 02/10/2026 08:19

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Obras do BRT Amazonas avançam com decreto de desapropriação na região da Gameleira
A PBH avança com desapropriações para a construção de novos terminais e a modernização de estações do BRT Amazonas. crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Quatro lotes e outras quatro áreas que somam mais de 15 mil metros quadrados no bairro Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, devem dar lugar a terminais do BRT Amazonas. Os imóveis foram declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, em decreto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicado nesta sexta-feira (2/10) no Diário Oficial do Município (DOM).

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Os terrenos ficam na quadra 054A do bairro. A desapropriação poderá ocorrer por acordo com os proprietários ou por via judicial, e a unidade jurídico-administrativa da prefeitura está autorizada a alegar urgência na Justiça.

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O decreto lista cinco conjuntos de áreas, parte com proprietários presumidos e parte sem identificação de propriedade. Além dos lotes 1 a 4, foram incluídas as seguintes áreas:

  • 5.872,63 m²

  • 1.256,25 m²

  • 1.150,90 m²

  • 7.104,21 m²

A medida vem um dia depois de outra semelhante. Na quinta-feira, a PBH autorizou a desapropriação de 14 imóveis nos bairros Calafate e Vila Marinhos, também na região Oeste. Um deles abriga uma clínica médica e uma empresa de comércio e representação.

O projeto BRT Amazonas

As áreas serão destinadas às obras de terminais e pontos de conexão do empreendimento Vetor Oeste – Barreiro (BRT Amazonas), previsto no Plano de Obras 2605. O corredor de ônibus integra a expansão do sistema de transporte coletivo da capital.

O projeto prevê intervenções ao longo da avenida Amazonas, uma das principais ligações entre a região Oeste e o Centro. Estão no plano faixas exclusivas para ônibus de alta capacidade, modernização de estações e novos terminais de integração, além de adequações de acessibilidade, requalificação urbana e ações voltadas à segurança viária e ao conforto dos passageiros.

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Dois pontos para você conferir antes de publicar: o total de "mais de 15 mil metros quadrados" no lead é a soma das quatro áreas com metragem informada (15.383,99 m²) e não inclui os lotes 1 a 4, cuja área não consta no texto. Também deixei de fora o bloco "Leia Mais", que você pode reinserir onde preferir.

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