Obras do BRT Amazonas avançam com decreto de desapropriação na região da Gameleira

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Quatro lotes e outras quatro áreas que somam mais de 15 mil metros quadrados no bairro Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, devem dar lugar a terminais do BRT Amazonas. Os imóveis foram declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, em decreto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicado nesta sexta-feira (2/10) no Diário Oficial do Município (DOM).

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Os terrenos ficam na quadra 054A do bairro. A desapropriação poderá ocorrer por acordo com os proprietários ou por via judicial, e a unidade jurídico-administrativa da prefeitura está autorizada a alegar urgência na Justiça.

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O decreto lista cinco conjuntos de áreas, parte com proprietários presumidos e parte sem identificação de propriedade. Além dos lotes 1 a 4, foram incluídas as seguintes áreas:

5.872,63 m²

1.256,25 m²

1.150,90 m²

7.104,21 m²

A medida vem um dia depois de outra semelhante. Na quinta-feira, a PBH autorizou a desapropriação de 14 imóveis nos bairros Calafate e Vila Marinhos, também na região Oeste. Um deles abriga uma clínica médica e uma empresa de comércio e representação.

O projeto BRT Amazonas

As áreas serão destinadas às obras de terminais e pontos de conexão do empreendimento Vetor Oeste – Barreiro (BRT Amazonas), previsto no Plano de Obras 2605. O corredor de ônibus integra a expansão do sistema de transporte coletivo da capital.

O projeto prevê intervenções ao longo da avenida Amazonas, uma das principais ligações entre a região Oeste e o Centro. Estão no plano faixas exclusivas para ônibus de alta capacidade, modernização de estações e novos terminais de integração, além de adequações de acessibilidade, requalificação urbana e ações voltadas à segurança viária e ao conforto dos passageiros.

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Dois pontos para você conferir antes de publicar: o total de "mais de 15 mil metros quadrados" no lead é a soma das quatro áreas com metragem informada (15.383,99 m²) e não inclui os lotes 1 a 4, cuja área não consta no texto. Também deixei de fora o bloco "Leia Mais", que você pode reinserir onde preferir.