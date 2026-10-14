Se você encontrar isto na praia, não toque: pode ser uma postura de ovos de polvo

Ao caminhar por uma praia ou área rochosa perto da água, encontrar pequenos agrupamentos esbranquiçados exige cautela. Essas estruturas delicadas podem ser ovos de polvo, cujo desenvolvimento depende da permanência no local exato onde foram depositados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Polvos são moluscos cefalópodes reconhecidos pelos oito braços, ventosas e capacidade de mudar de aspecto para camuflagem. Embora tenham alimentado relatos de marinheiros sobre monstros marinhos, apresentam comportamentos complexos. A postura dos ovos representa uma etapa determinante do ciclo de vida, necessitando de condições adequadas para o desenvolvimento dos filhotes.

Um polvo, cujos hábitos reprodutivos e cuidados maternos são essenciais para a preservação da espécie e a vida marinha Créditos: depositphotos.com / wrangel

Reprodução e cuidados maternos

Na maioria das espécies, a reprodução acontece apenas uma vez. O macho transfere os espermatóforos para a fêmea utilizando um braço especializado: o hectocótilo. Em seguida, a fêmea fixa a postura em abrigos protegidos, como fendas rochosas ou vãos entre corais. Cada ovo é mole e possui uma membrana fina, detalhe que o torna vulnerável.

Durante a incubação, a mãe costuma ficar junto aos ovos para protegê-los de ameaças. Ela também faz a limpeza e mantém a água em constante movimento ao redor deles. Esse esforço pode durar semanas ou meses, estendendo-se por períodos maiores em espécies de águas profundas. Em algumas ocasiões, a fêmea deixa de se alimentar e consome as próprias reservas para manter os cuidados com as crias.

Impactos do contato humano

Quando nascem, os filhotes são diminutos e recebem o nome de paralarvas. Eles não sofrem metamorfose e, em diversas espécies, passam uma fase à deriva no plâncton antes de ocuparem o leito marinho. A evolução natural dessa ninhada depende da manutenção do ambiente sem que pessoas a retirem ou modifiquem.

Tocar nos ovos pode provocar danos diretos ou prejudicar a estrutura do abrigo. Uma intervenção movida por curiosidade corre o risco de descolá-los da superfície, deixá-los expostos ou interromper a atenção materna. Ao avistar uma formação semelhante, a orientação é observar sem tocar e não movimentar pedras, galhos ou elementos presentes no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A advertência não indica que toda matéria branca achada perto da água seja necessariamente uma postura. Sem identificação segura, a recomendação preventiva é não manipular o achado. A atitude simples reduz riscos para a fauna marinha e garante que os ovos completem o desenvolvimento próprio de cada espécie.