TEC 2026 debate inovação e tecnologia no mercado de CSCs

O Instituto de Engenharia de Gestão (IEG) realizará a 8ª edição do Technology Evolution Conference (TEC 2026) no dia 18 de novembro, das 14h às 18h15, em formato online e ao vivo, com foco na tecnologia e inovação para Centros de Serviços Compartilhados (CSCs).

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Com o tema “Do Chamado à Ação Autônoma: Onde seu CSC está?”, o evento reunirá profissionais e lideranças do mercado para analisar como a automação, a inteligência artificial e modelos de atuação mais autônomos estão redefinindo processos, decisões e geração de valor nos CSCs.

A transformação digital dos Centros de Serviços Compartilhados já ultrapassou a simples adoção de novas ferramentas. Hoje, a discussão gira em torno da automação de atividades, da ampliação da capacidade analítica e da aceleração de decisões, tornando as operações mais inteligentes e eficientes.

Com o avanço da inteligência artificial, os CSCs passam a avaliar não apenas quais tarefas podem ser automatizadas, mas até que ponto seus processos estão preparados para operar com níveis maiores de autonomia. Essa reflexão está diretamente ligada ao tema central do TEC 2026.

A automação já faz parte da realidade de muitos CSCs, mas as novas tecnologias permitem que uma operação evolua de processos essencialmente reativos para modelos capazes de identificar padrões, sinalizar riscos, antecipar demandas e apoiar decisões antes que os problemas se concretizem.

O TEC 2026 buscará aproximar as tendências tecnológicas da prática cotidiana dos CSCs, apresentando cases, discussões sobre governança, impacto em pessoas e gestão, e caminhos para a adoção de soluções autônomas.

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Para mais informações sobre a edição de 2026 e como participar, basta acessar https://materiais.ieg.com.br/im-tec-2026?