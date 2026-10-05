Limite de estrangeiros cai até 2030: o que muda para o jogador brasileiro

A partir da próxima temporada, os clubes do Campeonato Brasileiro vão poder relacionar menos estrangeiros por partida. A proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), aprovada pelos clubes das Séries A e B em 21 de setembro, baixa o teto de nove para oito atletas de fora em 2027 e segue com cortes graduais até chegar a cinco em 2030.

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Para a Empregol , startup fundada por quatro sócios, três deles com carreira no futebol, a mudança abre uma porta para quem está entre um contrato e outro. A empresa lança em outubro uma plataforma que liga jogadores e jogadoras sem vínculo a clubes e agentes.

O que muda na prática

Além do limite por jogo, a regra mexe na lista de inscritos. Dos 50 atletas que cada clube registra no Brasileirão, pelo menos 20 terão de ter até 23 anos a partir de 2027. A exigência aumenta pouco a pouco e, em 2030, metade da lista, ou 25 vagas, ficará reservada aos sub-23.

O escalonamento foi pensado para reduzir o impacto sobre clubes que já têm contratos longos com jogadores de outros países. Com isso, as equipes ganham quatro temporadas para reorganizar a forma de montar seus elencos.

Resumindo o calendário: hoje são nove estrangeiros por jogo, serão oito em 2027 e cinco em 2030. Na lista de 50 inscritos, o mínimo de atletas de até 23 anos será de 20 em 2027 e de 25 em 2030.

Por que a CBF decidiu mexer

A justificativa está em um estudo da CBF Academy apresentado aos clubes. Em 2026, os jogadores sub-23 ficaram com 13,8% dos minutos disputados na Série A. Entre 2020 e 2026, a fatia dos estrangeiros com mais de 23 anos saltou de 7,8% para 25% dos minutos. Neste ano, 172 atletas vindos de fora entraram em campo no futebol do país, 15 a mais do que na temporada anterior, e a idade média dos jogadores da elite passou de 27,3 anos, em 2021, para 28,5 anos.

Onde entra o jogador sem clube

A tendência é que a procura por atletas formados no Brasil cresça, mas boa parte deles está longe dos holofotes. Segundo um levantamento feito pela EY a pedido da CBF e publicado em 2019, o país somava cerca de 360 mil atletas registrados, entre profissionais e não profissionais. Dos aproximadamente 88 mil profissionais, apenas 11,7 mil estavam com contrato ativo na data de corte.

Os vínculos também costumam ser curtos fora da elite. De acordo com o Relatório de Transferências 2026 da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), os contratos domésticos fora da Série A duram em média cerca de dez meses, enquanto na primeira divisão a média é de 22 meses.

Na plataforma da Empregol, o jogador reúne no perfil a posição, as informações físicas, as estatísticas e vídeos com os lances de destaque. O perfil só entra nas buscas depois que a empresa confere identidade e documentos, e agentes e clubes também passam por verificação antes de conversar com o atleta pelo chat. O primeiro mês após o lançamento será gratuito, prazo em que jogadores, clubes e agentes podem fazer o cadastro sem pagar.

Para Hygor Ribeiro, cofundador e CEO da Empregol e jogador profissional, a regra deve aumentar a busca por esses atletas. “Com menos estrangeiros e mais vagas obrigatórias para atletas de até 23 anos, os clubes vão precisar ampliar o radar. Tem muito jogador pronto entre um contrato e outro, e a gente quer que ele seja encontrado”, afirma.

A empresa cobra assinatura dos dois lados, e o atleta pode seguir na base mesmo depois de contratado. “O clube paga para encontrar mais rápido e com informação checada. O atleta paga para ser visto por contratantes verificados e para ter acesso a profissionais que, sozinho, ele pagaria bem mais caro”, diz Caio Vieira, cofundador e diretor comercial.

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Em resumo, a nova regra da CBF reduz o limite de estrangeiros por partida de nove para cinco até 2030 e obriga os clubes a reservar ao menos 20 vagas da lista para atletas de até 23 anos já em 2027, número que chega a 25 em 2030. Para o jogador brasileiro, sobretudo o que está sem contrato, a mudança tende a ampliar as chances de voltar ao radar dos clubes.