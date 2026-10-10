Anne Hathaway recebe presente especial de OG Anunoby, do New York Knicks; em 2024, atriz viveu história curiosa com jogador

Fundado em 1946, o New York Knicks disputa suas partidas no Madison Square Garden, em Manhattan. A equipe tinha — até 2025 — dois títulos da NBA, conquistados em 1970 e 1973, além de uma história marcada por grandes jogadores. Depois de um longo período sem disputar uma final da liga, os Knicks voltaram a ganhar protagonismo na Conferência Leste nos últimos anos. Foto: Reprodução/Instagram