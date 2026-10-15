"Depois que saímos das copas, a ingratidão veio à tona"

Na apresentação de Paulinho como homem-forte do futebol, abaixo do presidente e do vice-presidente, o dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, mostrou toda a sua insatisfação com a ingratidão de alguns torcedores e de alguns influencers.

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“Depois que fomos eliminados das copas Libertadores e do Brasil, a ingratidão veio à tona. O Pedro não presta, os jogadores não prestam, o técnico não presta, enfim, ninguém tem valor. O futebol está num contexto muito ruim. As pessoas falam mal das outras pessoas sem conhecer. A crítica tem de haver sempre, mas com respeito e qualidade. Todos têm família, filhos, pais, e não é dessa forma que se deve cobrar, agredindo verbalmente. Esse pessoal de internet, influencers, atropelam tudo, e falam coisas que são inacreditáveis para um ser humano ouvir. Gratidão no futebol não existe, mas ingratidão me desaponta. Eu estou aqui só pela torcida do Cruzeiro, pois eu não preciso do futebol para nada, é o futebol que precisa de mim. Vejo pessoas que vivem do futebol, vivem do Cruzeiro, e metem o pau no clube, nos jogadores, na gente. Tem gente que fala coisa a meu respeito que não é verdade, pois nem me conhece. Repito: estou aqui somente pelos torcedores do Cruzeiro”, disse ele.

O presidente está mais que certo. Tenho abordado esse assunto aqui neste espaço e no nosso JaeciCarvalhoEsportes, no Youtube. O futebol está chato, violento e corrupto. Claro que protestar pelo mau futebol apresentado pelos jogadores em determinados jogos, é legítimo. O que não é correto é ir para CTs e aeroportos para xingar e intimidar os atletas, comissão técnica e dirigentes.

O Cruzeiro fez um jogo horrível contra o Bragantino, e merecia todas as vaias, mas não é por conta de protestos em aeroporto que os caras vão começar a jogar bem. Se eles não rendem é porque vivem má fase ou porque não conseguem mesmo produzir mais do que o que a gente vê. Gerson é um exemplo disso: não vale o preço que o Cruzeiro pagou por ele, pois em 10 meses de clube, não tem um gol marcado, raras assistências e uma marcação deficiente, onde põe as mãos na cadeira e não persegue o adversário quando perde a bola. Assim como ele, há outros que não conseguem mais do que têm mostrado.

Ainda assim, o Cruzeiro está a 5 pontos do terceiro lugar, disputando a cada partida sua ida para a Libertadores em 2027. Parece que já esqueceram que o Cruzeiro era o lanterna quando Artur Jorge chegou e que, no returno, só fica atrás na pontuação do Flamengo, que é o líder da competição.

Admito que há jogadores que não têm condições de vestir a camisa azul, mas isso é conversa para o fim da temporada. No momento, o grupo é este e ponto. Kaíke e Christian, que estavam entrosados, foram vendidos e a reposição não foi à altura, mas dirigentes não acertam em todas as contratações.

Acho que a instabilidade é o principal problema. O time faz um jogaço contra o São Paulo e um jogo horrível, defensivamente, contra o Bragantino. Por isso, o protesto é legítimo, desde que seja feito na arquibancada ou mesmo não indo a campo num grande jogo. Xingar, intimidar no local de trabalho, que é o CT, ou no aeroporto ultrapassa todos os limites da sanidade.

Se eu fosse o Pedrinho, iria ao mercado buscar alguém que queira comprar o clube. Vá curtir a vida com a família, Pedrinho, você não precisa do futebol para viver, como muitos por aí. Você é um empresário dos mais bem-sucedidos na sua área, está com 70 anos, e deveria aproveitar ao máximo a sua família. Viaje mais e se desgaste menos. O futebol não é pra gente honesta como você e Pedro Júnio. Infelizmente, ele foi feito para dirigentes desonestos, que roubam dinheiro do clube e são aplaudidos pelos torcedores.

Os maus exemplos estão aí para quem quiser ver. Recentemente, Andres Sanchez misturou seu cartão pessoal com o corporativo do Corinthians. Um ex-presidente do São Paulo teve que renunciar por denúncias graves de desvio de dinheiro.

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Como você é um apaixonado, é sério e transparente, além de amar seu clube de verdade, isso não interessa a alguns. Você já gastou, do seu bolso, R$ 1 bilhão na compra do clube e contratações. Quero ver se você vender o Cruzeiro e o próximo dono não fizer o que você fez. Aí, os ingratos vão pedir você de volta, e será tarde.

A ingratidão é o pior sentimento do ser humano, mas é a coisa mais normal e nojenta no futebol.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.