Hermès vê sinal de alerta no mercado de luxo: além do tombo de 40% na bolsa, um movimento com as Birkin usadas expõe a pressão da demanda mais fraca na China

O grupo Hermès enfrenta uma desaceleração no crescimento diante do enfraquecimento da demanda na China e da oferta abundante de bolsas Birkin no mercado de segunda mão. O cenário coloca em dúvida a sustentabilidade do modelo da marca francesa, historicamente apoiado na escassez de seus produtos.

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A companhia teve o menor crescimento trimestral dos últimos seis anos e suas ações acumulam queda de 40% na Bolsa neste ano. No terceiro trimestre de 2026, a receita somou 4,10 bilhões de euros, o que representa um avanço orgânico de 4,3%, índice 1% abaixo do consenso de mercado.

O setor de artigos de couro e selaria cresceu 10%, superando ligeiramente as previsões. Em contrapartida, as divisões de vestuário, perfumes e relógios registraram desaceleração nas vendas, sofrendo impactos diretos do cenário desfavorável.

Queda nos preços de revenda

Uma apuração conduzida pela agência "Reuters" indicou que o volume de bolsas Birkin no mercado de segunda mão aumentou, provocando a redução dos valores adicionais obtidos na revenda. Entre nove comerciantes consultados, seis constataram redução nos preços em um ano e cinco apontaram menor procura pelos modelos.

Uma nota da "Bernstein" divulgada em setembro apontou uma retração relevante: o preço de revenda do modelo Birkin 25 atingiu, em média, cerca de 1,7 vez o valor das lojas no terceiro trimestre. O montante ficou abaixo do pico atingido em 2022, quando alcançou 2,6 vezes a cotação oficial.

O banco "UBS" estimou que a disponibilidade dessas peças no comércio paralelo internacional está de seis a sete vezes superior aos índices registrados antes da pandemia. Para o "RBC Capital Markets", a oferta de bolsas Kelly e Birkin na revenda pressiona estruturalmente o potencial de crescimento da divisão de couro.

Impactos no consumo das lojas

Compradores interessados em adquirir uma Birkin diretamente nas lojas costumam gastar previamente entre 10 mil e 20 mil dólares em itens como roupas e lenços. A margem obtida na revenda posterior incentivava essas aquisições prévias, mas a queda desse ganho no mercado secundário pode desestimular tais despesas.

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A empresa mencionou um "contexto difícil" em comunicado publicado no dia 22 de outubro, afetada pela desaceleração chinesa e pelos reflexos da guerra no Oriente Médio sobre o turismo e as vendas isentas de impostos. Segundo o "UBS", o balanço levanta dúvidas sobre as perspectivas para 2027 e sobre o impacto da mudança de dimensão da grife em seu modelo econômico.