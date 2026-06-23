Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bolsas na Ásia e Europa operam em queda impactadas pelo setor de tecnologia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/06/2026 06:22

compartilhe

SIGA

As Bolsas da Ásia e da Europa registraram fortes quedas nesta terça-feira (23) devido a uma onda de vendas de ações de empresas de tecnologia, diante das dúvidas sobre a rentabilidade da IA e as enormes valorizações das empresas do setor. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Bolsa de Seul foi a mais afetada do dia, consequência das perdas registradas pelos gigantes dos semicondutores SK hynix e Samsung, após as quedas expressivas de segunda-feira em Wall Street. 

O índice Kospi de Seul fechou em queda de 9,9%, enquanto as ações da SK hynix e da Samsung recuaram mais de 12%. 

A Bolsa de Tóquio encerrou a terça-feira com queda de 3,55%, enquanto Taipé perdeu 1,34%. 

Na Europa, às 8h30 GMT (5h30 de Brasília), Frankfurt recuava 1,45%, Milão 1,58%, Paris 1,12%, Londres 0,87% e Madri 0,87%.

As quedas aconteceram após o colapso das empresas de tecnologia em Nova York, onde a SpaceX, de Elon Musk, perdeu mais de 16% e a Amazon recuou quase 5%.

O clima negativo dos mercados foi mais forte do que os sinais de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã para acabar com a guerra no Oriente Médio.

Analistas destacaram que as empresas de tecnologia explicam a desconfiança dos investidores. 

As quedas das Bolsas "parecem refletir que as ações de semicondutores na Coreia do Sul subiram muito e rápido demais, o que gerou uma venda agressiva por parte de investidores estrangeiros e instituições domésticas", comentou à AFP Joo Won, diretor de pesquisa econômica do Hyundai Research Institute.

O ânimo dos mercados está sendo afetado pela "correção dos valores de tecnologia", resumiu John Plassard, do Cité Gestion Private Bank.

A queda das ações em Nova York ocorreu após o anúncio da SpaceX de que vai contrair uma dívida de até 20 bilhões de dólares, o que indica que sua "recente abertura de capital não foi suficiente para cobrir as necessidades de financiamento da empresa", destacou Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank. 

O anúncio evidenciou os temores dos investidores sobre as avaliações do setor e a rentabilidade futura de seus grandes investimentos para desenvolver a inteligência artificial.

As preocupações provocadas pela saída de dois de seus especialistas em inteligência artificial, contratados por concorrentes, pesaram ainda mais sobre a Alphabet, a empresa matriz do Google, que recuou 5,02%.

O outro grande foco de atenção dos mercados nos últimos meses foi a guerra no Oriente Médio, que parece caminhar para uma solução com as negociações do fim de semana entre Washington e Teerã. 

O petróleo prosseguia em queda nesta terça-feira: o barril de Brent do Mar do Norte, referência para o mercado mundial, recuava 1,37%, a 76,83 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, perdia 1,23%, a 72,95 dólares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jug-aph/abs/mas/avl/fp

Tópicos relacionados:

acoes aria bolsa bolsas europa mercado tecnologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay