135 líderes globais de pensamento, tomadores de decisão e especialistas falarão na Cúpula Mundial da Economia Verde 2026

Sob o patrocínio de Sua Alteza o xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos EAU e governante de Dubai, o Conselho Supremo de Energia de Dubai, a Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) e a Organização Mundial da Economia Verde (WGEO) organizarão a 12ª Cúpula Mundial da Economia Verde (WGES) nos dias 21 e 22 de outubro de 2026, no Dubai World Trade Centre.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930442664/pt/

World Green Economy Summit 2025 (Photo: AETOSWire)

Realizada sob o tema "Do Sucesso à Escala: Apresentando a Economia Verde", a cúpula receberá 135 palestrantes, incluindo ministros, líderes empresariais, autoridades governamentais, tomadores de decisão, especialistas e inovadores de todo o mundo. Eles compartilharão percepções e conhecimentos especializados, destacando iniciativas e modelos bem-sucedidos que podem ser ampliados para acelerar a transição para uma economia verde.

"A Cúpula Mundial da Economia Verde reúne líderes globais e especialistas que estão moldando o futuro dos setores relacionados à economia verde. Essa diversidade de perspectivas e conhecimentos agrega uma dimensão prática às discussões realizadas na cúpula. Estamos comprometidos em garantir que o evento permaneça como uma plataforma para conectar perspectivas e promover a colaboração entre governos, setor privado, investidores, organizações internacionais e inovadores. Isso ajuda a transformar conhecimento e experiência em parcerias e iniciativas sustentáveis ??e de grande impacto", afirmou Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, vice-presidente do Conselho Supremo de Energia de Dubai, diretor administrativo e CEO da DEWA e presidente da WGEO .

"A fase atual exige uma transição mais rápida da ambição para a implementação, e de experiências bem-sucedidas para modelos escaláveis ??com impacto mais amplo. Os palestrantes da cúpula, representando diversos setores e experiências, dão uma contribuição importante para esse esforço ao enriquecer as discussões sobre as oportunidades e os desafios que a economia verde enfrenta, além de destacar soluções práticas que apoiam o crescimento, a resiliência e a sustentabilidade", acrescentou Al Tayer.

Al Tayer. A agenda da cúpula reflete a amplitude dos temas abordados este ano, concentrando-se em quatro pilares: Tecnologia e Infraestrutura Energética; Estratégia e Transição Empresarial; Segurança Hídrica e Alimentar; e Finanças. O evento também explorará três temas transversais: Inteligência Artificial; Governança; e Fatores Facilitadores do Sistema, incluindo cadeias de suprimentos e economia circular. Em conjunto, esses temas oferecem uma estrutura para impulsionar a transição verde por meio de tecnologia, investimentos, políticas, resiliência de recursos e sistemas econômicos.

Para mais informações e para se inscrever, acesse www.wges.ae

Fonte:AETOSWire

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Shaikha Almheiri, +971552288228