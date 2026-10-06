O efeito Campopiano: buscas por feminismo disparam após eleição

A eleição de Eduarda Campopiano (PL), de 23 anos, para deputada estadual fez crescer as buscas on-line por informações sobre feminismo. Conhecida como “terror das feministas”, ela fez campanha pelo “combate ao movimento”.

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O chamado “efeito Campopiano” foi marcado pela alta nas pesquisas sobre o tema. A vitória da parlamentar nas urnas coincidiu com o aumento repentino do interesse pelo assunto.

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No Google, entre as perguntas mais pesquisadas estão “o que é feminismo”, “o que é antifeminismo”, “o que é ser feminista”, “o que o feminismo conquistou” e “o que o feminismo defende”, além de outras questões relacionadas ao movimento.

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Quem é Eduarda Campopiano?

Maria Eduarda Campopiano Monteiro ganhou projeção como influenciadora nas redes sociais aos 18 anos. Entrou para a política com discursos contra o feminismo e o aborto, além de declarações sobre indígenas e críticas às cotas raciais e ao público LGBT+. Foi eleita vereadora de Praia Grande (SP) em 2024 e, em 2026, conquistou a maior votação para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), com 1,96 milhão de votos.