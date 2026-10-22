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Khanom Chan: conheça o doce tailandês de camadas coloridas que simboliza prosperidade
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Além de fazer parte da culinária tailandesa, o Khanom Chan está associado à prosperidade e à boa sorte. Conheça a origem, as características e as curiosidades dessa iguaria asiática. Foto: Imagem gerada por i.a
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O Khanom Chan é um doce tailandês preparado no vapor, formado por camadas finas e alternadas. Sua consistência é macia, ligeiramente elástica e delicadamente pegajosa, resultado da combinação de diferentes farinhas e do leite de coco. Foto: Imagem gerada por i.a
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Na língua tailandesa, khanom significa doce ou sobremesa, enquanto chan significa camada. O nome descreve uma das principais características da iguaria, que apresenta faixas sobrepostas e bem definidas, geralmente em duas cores alternadas. Foto: Imagem gerada por i.a
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A receita costuma utilizar leite de coco, açúcar, farinha de arroz, farinha de tapioca e, em algumas versões, farinha de araruta. A combinação desses ingredientes proporciona uma textura característica, diferente daquela encontrada em bolos preparados com farinha de trigo. Foto: Imagem gerada por i.a
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Tradicionalmente, o verde é obtido com folhas de pandan, planta aromática muito utilizada na culinária do Sudeste Asiático. As camadas claras preservam a tonalidade natural da mistura com leite de coco. Atualmente, também existem versões com outras cores e aromas. Foto: Imagem gerada por i.a
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O Khanom Chan é preparado em etapas, com a massa líquida distribuída em camadas sucessivas dentro de uma forma. Cada camada passa por um período de cozimento no vapor antes da adição da seguinte. Esse cuidado permite que as faixas permaneçam separadas. Foto: Imagem gerada por i.a
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Na tradição tailandesa, o Khanom Chan simboliza progresso, prosperidade e ascensão na vida. As versões com nove camadas são especialmente valorizadas, pois o número nove possui associações auspiciosas na cultura local. Foto: Imagem gerada por i.a
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Por seu significado simbólico, o Khanom Chan costuma aparecer em cerimônias, casamentos e outras ocasiões especiais na Tailândia. A sobremesa também integra conjuntos de doces tradicionais oferecidos em celebrações relacionadas à prosperidade e ao sucesso. Foto: Imagem gerada por i.a
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Embora tenha importância em celebrações, o Khanom Chan também é vendido em mercados, barracas de comida e estabelecimentos especializados em doces tailandeses. Pode ser encontrado em porções quadradas ou em formatos decorativos, mantendo sua aparência característica em camadas. Foto: Imagem gerada por i.a