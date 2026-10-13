Vídeo: duas bolas entram no gol quase ao mesmo tempo, e árbitro surpreende com decisão (Lance no jogo entre Shaanxi Union e Foshan Nanshi, onde dois gols foram anulados devido a uma jogada inusitada)

Torcedores presenciaram um momento inusitado na segunda divisão do Campeonato Chinês.

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Durante o confronto entre Shaanxi Union e Foshan Nanshi, duas bolas entraram praticamente juntas na meta, gerando desentendimento entre os atletas. A arbitragem optou por invalidar os dois lances.

O episódio ocorreu no último domingo (11), em partida válida pela 26ª rodada da China League One. Mesmo com a jogada atípica em campo, o Shaanxi Union superou o adversário pelo placar de 5 a 1.

Entenda como duas bolas pararam nas redes simultaneamente

A desorganização teve início logo nos primeiros minutos do segundo tempo, após cobrança de lateral do Foshan Nanshi. No momento da reposição, uma segunda bola posicionada na beira do gramado entrou no jogo.

O Shaanxi Union retomou a posse e avançou rumo ao ataque com a bola oficial, enquanto os atletas disputavam a jogada com as duas pelotas em campo.

Ao notar a bola extra, o atacante Mame Ndiaye, do Foshan Nanshi, tentou alertar sobre a irregularidade. O atleta chutou a segunda bola diretamente contra a própria meta, aumentando a confusão no gramado.

A jogada continuou normalmente. O goleiro Shi Xiaotian enfrentou duas bolas que avançavam em direção ao seu gol.

Em sequência quase simultânea, Shi Xiaotian espalmou um arremate, mas cedeu rebote. Um jogador do Shaanxi Union aproveitou a sobra e mandou para as redes.

Praticamente no mesmo instante, a outra bola também ultrapassou a linha fatal, superando o goleiro. A cena causou cobranças imediatas dos integrantes do Foshan Nanshi, que cercaram o árbitro em protesto.

Diante da irregularidade, o juiz paralisou o confronto e anulou ambos os gols. Mame Ndiaye recebeu cartão amarelo por conduta antidesportiva devido ao chute direcionado contra a própria meta.

O lance repercutiu rapidamente em redes sociais, provocando surpresa entre torcedores com a cena incomum no futebol profissional.

During the #ChinaLeagueOne match between Shaanxi Union & Foshan Nanshi, an absurd and funny scene unfolded in the 2nd half: two balls suddenly were on the pitch simultaneously, and the GK, distracted by the two balls, failed to make save as both balls ended up in the net . https://t.co/JR3ACzJv45 — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) October 11, 2026

Goleada do Shaanxi Union na etapa final

Mesmo sem validar a jogada, a equipe mandante construiu uma vitória expressiva por 5 a 1 diante do Foshan Nanshi.

O clube anfitrião já vencia pelo placar de 2 a 0 antes da confusão. Astrit Selmani e Wang Shijie marcaram os gols do time na etapa inicial.

No segundo tempo, Chang Feiya diminuiu para o Foshan Nanshi. O Shaanxi Union ampliou a vantagem com mais três gols de Astrit Selmani, que completou quatro tentos no duelo e confirmou a goleada.

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