Boomi adquire a Elementary Data para levar dados confiáveis ??e governados à era da IA

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, anunciou hoje a aquisição da Elementary Data, fornecedora de uma solução de observabilidade de dados amplamente utilizada, que garante dados confiáveis ??para fluxos de trabalho e agentes de IA. Após a aquisição da Lunar.dev a Elementary torna-se a mais recente adição ao portfólio da Boomi, fortalecendo a Boomi Enterprise Platform com recursos de observabilidade, qualidade, governança e descoberta — elementos essenciais para que empresas forneçam dados confiáveis ??para a IA.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261019389353/pt/

Boomi Acquires Elementary Data to Bring Trusted, Governed Data to the AI Era

Principais pontos

O que a Boomi adquiriu. A Elementary oferece uma solução unificada de observabilidade, qualidade, governança e descoberta de dados. Fundada em 2022, a Elementary começou como um projeto de código aberto (open-source) — hoje adotado por mais de 1.500 equipes de dados, com mais de 1,1 milhão de downloads mensais e uma comunidade de cerca de 4.000 membros. Em 2024, a empresa lançou o Elementary Cloud, que adicionou funcionalidades de nível corporativo a essa base de código aberto.

A Elementary oferece uma solução unificada de observabilidade, qualidade, governança e descoberta de dados. Fundada em 2022, a Elementary começou como um projeto de código aberto (open-source) — hoje adotado por mais de 1.500 equipes de dados, com mais de 1,1 milhão de downloads mensais e uma comunidade de cerca de 4.000 membros. Em 2024, a empresa lançou o Elementary Cloud, que adicionou funcionalidades de nível corporativo a essa base de código aberto. Porque esta aquisição é importante. A confiabilidade da IA ??depende diretamente da qualidade dos dados que a sustentam. À medida que as empresas delegam decisões e ações a agentes de IA, dados não confiáveis ??podem comprometer o negócio de forma silenciosa. A Elementary atua na raiz desse risco, permitindo que as equipes de dados detectem, triem e resolvam problemas antes que eles afetem dashboards, modelos, dispositivos e agentes de IA. Com isso, a solução preenche a lacuna de confiabilidade de dados que, muitas vezes, impede a implementação bem-sucedida de IA em ambientes corporativos.

A confiabilidade da IA ??depende diretamente da qualidade dos dados que a sustentam. À medida que as empresas delegam decisões e ações a agentes de IA, dados não confiáveis ??podem comprometer o negócio de forma silenciosa. A Elementary atua na raiz desse risco, permitindo que as equipes de dados detectem, triem e resolvam problemas antes que eles afetem dashboards, modelos, dispositivos e agentes de IA. Com isso, a solução preenche a lacuna de confiabilidade de dados que, muitas vezes, impede a implementação bem-sucedida de IA em ambientes corporativos. Como a Elementary aprimora a Boomi Enterprise Platform. A Elementary oferece monitoramento de pipelines, dados e contexto — inclusive por meio de agentes; linhagem de dados em nível de coluna; catálogo de dados; indicadores de integridade (health scores); um servidor MCP (Model Context Protocol) que disponibiliza o contexto dos dados para ferramentas e agentes de IA; além de agentes de IA que automatizam testes de dados, triagem de incidentes, governança e otimização de desempenho em aplicativos, dispositivos e conjuntos de dados. A Elementary complementa a Active Data Foundation (Fundação de Dados Ativos) da plataforma corporativa da Boomi, que movimenta, fundamenta e governa dados de forma contínua, entregando-os com contexto às aplicações, dispositivos e agentes que deles necessitam. Ao contrário das plataformas de dados tradicionais, focadas em dados em repouso, a Active Data Foundation coloca os dados em movimento, garantindo que informações confiáveis ??e contextualizadas estejam disponíveis onde quer que sejam necessárias.

Porque a confiabilidade dos dados é o novo gargalo da IA

Durante muitos anos, a confiabilidade dos dados foi tratada como uma tarefa de "higiene" de back-office — algo que as equipes de dados gerenciavam silenciosamente para evitar que painéis de controle parassem de funcionar.

A IA encerrou essa era. À medida que as empresas delegam decisões e ações reais a agentes de IA, a confiabilidade dos dados subjacentes torna-se o ponto crítico de falha de todo o sistema: um agente que opera com dados obsoletos, incorretos ou não governados não gera apenas um gráfico impreciso — ele executa uma ação inadequada, em larga escala, antes mesmo que alguém perceba. A Elementary elimina essa lacuna em sua origem, integrando a solução nativamente à plataforma que as empresas utilizam para ativar dados para a IA.

Conforme as organizações expandem o uso de IA e fluxos de trabalho baseados em agentes, os dados passam a existir em toda parte — fluindo dinamicamente por pipelines ou permanecendo armazenados em repositórios (data warehouses). Garantir a confiabilidade desse fluxo contínuo de dados tornou-se o diferencial entre uma IA em que se pode confiar em um ambiente de produção e uma IA que traz riscos. A lacuna de confiança já é mensurável: em um estudo da Forrester Consulting encomendado pela Boomi (julho de 2026), 86% dos líderes afirmaram que suas organizações já superaram a fase de projetos-piloto com agentes de IA; no entanto, apenas 34% disseram confiar nas ações realizadas por esses sistemas. Além disso, organizações que implementaram agentes antes de estarem preparadas relataram um custo adicional médio de US$ 2,1 milhões. A Elementary ataca a raiz desse problema — os próprios dados —, capacitando as equipes responsáveis ??a detectar, triar e resolver falhas antes que elas impactem painéis, modelos, dispositivos ou agentes de IA.

"A confiabilidade de uma IA depende inteiramente da confiabilidade dos dados que a sustentam", afirma Steve Lucas, presidente do Conselho e CEO da Boomi. “Com o Elementary — adotado por mais de 1.500 equipes de dados, contando com uma comunidade de cerca de 4.000 membros e registrando mais de um milhão de downloads por mês — estamos adicionando uma camada de observabilidade, qualidade e governança que garante que os dados que alimentam a IA e os agentes de nossos clientes sejam confiáveis, explicáveis ??e prontos para uso corporativo.”

Dados confiáveis ??para a era da IA

Elementary surgiu como um projeto de open source em 2022 e, desde então, foi adotado por mais de 1.500 equipes de dados, alcançando mais de 1,1 milhão de downloads mensais e uma comunidade de cerca de 4.000 membros. Sua abordagem centrada em code-first tornou a observabilidade de dados uma parte natural do fluxo de trabalho moderno, enquanto o Elementary Cloud trouxe recursos de nível corporativo essenciais para que as equipes possam escalar. Com esta aquisição, os clientes da Boomi passarão a contar com funcionalidades que incluem:

Monitoramento de pipelines orientado por agentes, capaz de detectar, de forma autônoma, anomalias relacionadas à atualidade, volume e qualidade dos dados antes que elas afetem os ativos downstream.

Rastreabilidade em nível de coluna ao longo da ingestão, transformação, camadas semânticas, BI e IA.

Governança e descoberta com um catálogo compartilhado, definição de propriedade, tags e pontuações de integridade.

Um servidor MCP que disponibiliza contexto de dados e integridade para ferramentas e agentes de IA.

Agentes de IA que automatizam a criação de testes, a triagem de incidentes, a governança e a otimização de desempenho.

“Começamos a Elementary com uma convicção simples: as equipes de dados mereciam as mesmas ferramentas de confiabilidade nas quais as equipes de engenharia de software confiam há anos. A IA tornou essa convicção urgente”, afirmou Maayan Salom, CEO e cofundadora da Elementary. “Quando agentes operam sobre seus dados na velocidade das máquinas, a confiança nesses dados deixa de ser apenas um diferencial desejável e passa a ser a base sobre a qual toda a empresa se sustenta. Ao nos unirmos à Boomi — que conta com mais de 30 mil clientes e 800 parceiros — podemos tornar os dados confiáveis ??o padrão na era da IA, e não a exceção. Estamos apenas começando.”

Declarações Prospectivas

Determinadas declarações neste comunicado à imprensa, referentes aos planos futuros, investimentos, funcionalidades de produtos, integração e benefícios esperados da aquisição por parte da Boomi, são de natureza prospectiva. Os resultados reais podem diferir em razão de riscos, incertezas e outros fatores. A Boomi não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações, exceto conforme exigido por lei.

Recursos Adicionais

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a "empresa de agentes" ao dar vida aos dados em toda a organização. A Boomi Enterprise Platform é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura essencial para viabilizar a transformação baseada em agentes. Ao unificar o design e a governança de agentes, o gerenciamento de APIs e MCPs, a integração e automação, e a gestão de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA ??com conectividade segura e escalável. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os portes a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

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Perguntas frequentes

P: O que é observabilidade de dados?

A observabilidade de dados é o monitoramento contínuo dos dados e dos pipelines que os geram — rastreando atualidade, volume, alterações de esquema, linhagem e qualidade — para que as equipes identifiquem e resolvam problemas antes que eles cheguem a dashboards, modelos, dispositivos ou agentes de IA. A Elementary unifica observabilidade, qualidade, governança e descoberta.

P: Qual é a diferença entre observabilidade de dados e qualidade de dados?

A qualidade de dados mede se um conjunto de dados específico está adequado para uso (preciso, completo, consistente). A observabilidade de dados monitora, em tempo real e de ponta a ponta, se os sistemas e pipelines que produzem esses dados são confiáveis ??para entregá-los corretamente. Elas são complementares: a qualidade define os padrões, enquanto a observabilidade fornece o sistema de alerta precoce contínuo. A Elementary unifica ambas, além de governança e descoberta, em uma única solução.

P: O que significa "data readiness for AI" (dados prontos para IA)?

Dados prontos para IA são dados confiáveis, acessíveis, contextualizados e devidamente governados para que um modelo ou agente possa utilizá-los com segurança em um fluxo de trabalho real — não apenas dados "limpos" ou "na nuvem". Dados prontos para IA carregam contexto de negócios (metadados, linhagem, definições) e são monitorados continuamente quanto à atualidade e a desvios. A Elementary ajuda as equipes a preparar dados para IA tornando os pipelines observáveis, testados e governados, ao mesmo tempo em que permite a intervenção humana.

P: Por que agentes de IA precisam de dados confiáveis ??e o que acontece na ausência deles?

Agentes agem com base em dados — consultando sistemas e dispositivos, acionando fluxos de trabalho e tomando decisões. Dados não confiáveis ??geram ações incorretas, alucinações e erros custosos de difícil rastreamento. É exatamente por isso que a Boomi adquiriu a Elementary: a confiabilidade da IA ??depende diretamente da confiabilidade dos dados que a sustentam.

P: Qual é a diferença entre observabilidade de dados e governança de dados?

A governança define as políticas, a propriedade e as regras de acesso aos dados; a observabilidade verifica continuamente se os dados e os pipelines estão realmente se comportando conforme o esperado. A Elementary integra observabilidade, qualidade, governança e descoberta, fazendo com que as políticas e o monitoramento se reforcem mutuamente.

P: Quais indicadores a observabilidade de dados monitora?

Tipicamente: atualidade (está atualizado?), volume (a quantidade esperada chegou?), esquema (a estrutura mudou?), linhagem (como o dado flui e o que ele afeta?) e qualidade/distribuição (os valores estão nas faixas esperadas?). A Elementary monitora esses aspectos e sinaliza anomalias antes que elas afetem ativos subsequentes.

P: O que é linhagem de dados em nível de coluna e por que ela é importante?

A linhagem em nível de coluna rastreia como cada campo é produzido, desde a origem, passando pelas transformações, até chegar ao BI e à IA, mostrando o que alimenta esse campo e o que ele impacta. Isso é essencial para depuração, análise de impacto, governança e para garantir a confiança nos dados utilizados pela IA. A Elementary fornece esse tipo importante de linhagem de dados em toda a pilha tecnológica.

P: Como os agentes de IA obtêm acesso seguro e contextualizado aos dados corporativos?

Os agentes precisam de acesso governado aliado ao contexto de negócios (definições, linhagem, propriedade). Um servidor MCP (Model Context Protocol) disponibiliza esse contexto e a integridade (health) dos dados para ferramentas e agentes de IA de maneira padronizada — a Elementary oferece esse tipo de acesso governado, complementando a conectividade governada da Boomi.

P: Como essa aquisição se encaixa na estratégia da Boomi e qual é a sua relação com a Rivery e a Lunar.dev?

Juntas, essas aquisições formam uma stack (pilha tecnológica) voltada para a integração de dados com IA: integração de dados (Rivery), conectividade e gateway de IA governados (Lunar.dev) e, agora, dados confiáveis ??e observáveis ??(Elementary). A Boomi está reunindo as camadas de que as empresas precisam para executar IA utilizando dados em que podem confiar.

P: Trata-se de um movimento de consolidação no mercado de observabilidade de dados? O que isso sinaliza?

Esta aquisição é mais uma evidência de que a confiabilidade dos dados está se tornando um componente central da infraestrutura de IA, deixando de ser apenas um nicho isolado de TI. A observabilidade agora se junta à integração, à governança e à conectividade em uma única plataforma, à medida que as empresas operacionalizam a IA.

P: O que acontece com o projeto de código aberto e sua comunidade?

Não há mudanças imediatas planejadas para o projeto de código aberto, incluindo o repositório, as versões ou a forma como a comunidade o utiliza. A Boomi pretende continuar apoiando o projeto e sua comunidade, atuando como uma gestora responsável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa:

Kristen Walker

Comunicações Globais, Boomi

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