Incensos
Defumação Quebra Demanda: proteção e libertação de energias negativas
Cansaço frequente? Irritabilidade? Objetos que somem? Você pode estar precisando fazer uma defumação quebra demanda. Veja como fazer.
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13/10/2026 23:16
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Você sente que tem sido vítima de inveja, olho gordo ou qualquer trabalho de forças negativas? É preciso livrar-se dessa má energia protegendo o seu corpo e a sua casa. Uma boa defumação quebra demanda pode ajudar, trazendo limpeza espiritual e abertura de caminhos. Veja como fazer.
Combatendo o mal com a defumação quebra demandaUma boa defumação quebra demandas pode quebrar todo o mal que nos rodeia. Através do poder da natureza, as ervas se unem para combater todo tipo de mau olhado, inveja, olho gordo, trabalhos e bruxarias do mal feitos contra nós, nossa família ou nossa casa. Essa defumação utiliza todo o poder de purificação e proteção de algumas ervas, como as que vamos listar a seguir.
Ervas para a Defumação Quebra DemandaPara realizar uma defumação eficiente, você pode usar uma combinação de ervas que possuem propriedades purificadoras e protetoras. Aqui estão algumas ervas tradicionais recomendadas para essa prática:
- Alecrim
- Aroeira
- Arruda
- Cana do Brejo
- Capim Cidreira
- Cipó Suma
- Espada de Santa Bárbara (ou Espada de Iansã)
- Espada de São Jorge (ou Espada de Ogum)
- Eucalipto
- Guiné
- Hortelã
- Palha de alho
O Poder da Natureza e o Elemento ArQuando queimadas, essas ervas liberam uma fumaça carregada de energia purificadora. O elemento ar, em sua forma de fumaça, atua como um condutor, dispersando as vibrações negativas e criando uma camada de proteção em sua casa ou ao redor de quem está realizando o ritual.
A defumação quebra demandas desfaz qualquer tipo de trabalho?Depende do trabalho. Quando existem trabalhos e feitiços feitos para o mal e nós ou a nossa casa nos encontramos em estado de vulnerabilidade, é difícil conseguir o livramento apenas com uma defumação. Nesses casos, é preciso a orientação de um líder espiritual que consiga perceber o que está acontecendo com a pessoa ou o local e assim fazer um procedimento de libertação. Entretanto, para todas as energias negativas do dia a dia como inveja, rancor, ciúmes, olho gordo, simpatias do mal etc. essa defumação feita corretamente e com regularidade é capaz de combater os problemas.
Quando fazer uma defumação quebra demanda?Sempre que você se sentir vítima desse tipo de má energia. Normalmente, surgem alguns sintomas por parte dos moradores ou movimentos estranhos na casa. Nos moradores:
- Cansaços constante
- Bocejos insistentes
- Sensação de peso, mal-estar
- Falta de ânimo
- Irritabilidade
- Dores na nuca, nas costas ou pernas
- Instabilidade emocional
- Afastamento (fobia social)
- Sono perturbado
- Portas que se fecham ou abrem sozinhas
- Objetos que somem sem qualquer razão (em especial chaves)
- Plantas que morrem
- Energia densa no ambiente (que te prende em casa, não dá vontade de sair)
- Objetos que se quebram com facilidade
- Eletrônicos que ligam ou desligam sem qualquer comando.
Como fazer a Defumação Quebra DemandaAconselhamos que você faça a defumação depois de ter feito a faxina da casa, pois assim também estará liberta da sujeira física, que também tem baixa energia. Livre-se dos lixos e objetos quebrados dentro da casa. Depois, tome um bom banho e limpe também o seu corpo físico. Depois, de preferência em roupas claras e sem sapatos, siga os passos:
- Escolha as ervas que irá usar. Você pode utilizá-las secas ou frescas.
- Acenda um carvão ou uma brasa em um recipiente seguro (como um incensário ou uma panela de barro).
- Coloque as ervas sobre a brasa, permitindo que elas queimem lentamente e liberem a fumaça.
- Caminhe pela casa ou pelo espaço, espalhando a fumaça em cada cômodo, especialmente nos cantos e entradas.
- Durante o processo, mentalize a purificação do ambiente e visualize a proteção sendo criada ao seu redor.
Com que frequência fazer?Se o seu ambiente estiver muito carregado, pode fazer uma vez por semana. Não existe um horário ou dia específicos para fazer, basta realizar com muita fé. Para manutenção da boa energia e da proteção em sua casa, basta fazer essa defumação quebra demanda uma vez por mês.
Cuidados necessáriosPessoas alérgicas, muito sensíveis à fumaça, crianças e animais domésticos devem ficar afastados na hora da defumação. As ervas não devem ser utilizadas para outros fins que não a defumação. Acenda longe de produtos inflamáveis. Saiba mais:
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