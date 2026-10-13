The Best Coffee amplia suporte 360º a franqueados

A The Best Coffee, rede de franquias que reúne cafeteria, empório e espaço de presentes em um mesmo ponto de venda, ampliou a estrutura de apoio oferecida aos franqueados com um modelo que combina tecnologia, análise de dados, marketing centralizado e monitoramento da operação desde os primeiros meses de funcionamento das lojas. A iniciativa faz parte do plano da companhia de chegar a 100 unidades em operação até o fim de 2027 e tem como alvo a eficiência operacional, o crescimento das vendas e a saúde financeira de cada cafeteria.

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O movimento ocorre em um mercado em expansão. Segundo a Pesquisa de Desempenho da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias faturou R$ 301,7 bilhões em 2025, alta nominal de 10,5% sobre 2024, e o segmento de alimentação food service somou R$ 51,8 bilhões, com avanço de 10,8%.

A condução da estratégia está a cargo do CEO, Igor Souza, e do CCO, Felipe Lima. Com mais de uma década de atuação na área de tecnologia, Lima levou o conhecimento em desenvolvimento de software e sistemas para o varejo e o franchising. Segundo a empresa, o executivo participou da abertura, da operação e da comercialização de mais de 100 franquias ao longo da carreira, bagagem hoje empregada na organização de processos, na leitura de indicadores e no desenvolvimento comercial da rede.

“Utilizamos tecnologia e análise de dados para simplificar a gestão administrativa e fornecer informações que ajudem o franqueado na tomada de decisão. Com processos mais eficientes, ele consegue concentrar mais energia na experiência do cliente, no atendimento e na geração de vendas dentro da unidade”, explica Felipe Lima, CCO da The Best Coffee.

Comunicação concentrada na franqueadora

Outra frente do modelo é a House Agency, núcleo interno que responde pela inteligência de marketing e comunicação da marca. A franqueadora passou a reunir a criação de campanhas, a assessoria de imprensa, o posicionamento da The Best Coffee e o planejamento das ações publicitárias, com o objetivo de manter uma linguagem única entre as lojas e dar mais visibilidade à rede nas praças onde está presente.

Com essa centralização, o franqueado pode dedicar mais tempo à gestão, às vendas e ao atendimento, enquanto recebe apoio especializado em ações de atração, relacionamento e fidelização de clientes. O trabalho inclui os canais de delivery, usados para gerar novas ocasiões de consumo e atingir o público fora do salão das cafeterias, em sintonia com a experiência presencial e com os demais pontos de contato do consumidor com a marca.

Programa acompanha os primeiros 90 dias

Entre as ações do modelo está o Performance 90 Dias, programa voltado ao monitoramento intensivo das unidades e à identificação de ajustes em áreas ligadas ao resultado do negócio. Ao longo do período, a equipe da franqueadora acompanha indicadores e rotinas de cada loja e aplica estratégias organizadas em etapas, que abrangem gestão financeira, estoque e compras, marketing e vendas, excelência no atendimento, experiência instagramável, vitrine e empório vendedor.

A metodologia converte oportunidades percebidas no cotidiano das lojas em medidas voltadas a vendas, processos e recorrência de consumidores. De acordo com a empresa, as unidades participantes registraram aumento superior a 13% no faturamento já no primeiro mês de aplicação do programa.

Para a companhia, o desempenho das lojas em funcionamento ocupa papel central no plano de expansão. “Nosso crescimento não pode ser medido apenas pelo número de novas unidades. Precisamos crescer junto com quem já está operando. Por isso, estruturamos um modelo em que marketing, tecnologia e acompanhamento de performance trabalham de forma integrada para apoiar o franqueado na gestão e na geração de vendas”, afirma Igor Souza, CEO da The Best Coffee.

O novo desenho do suporte coincide com a projeção da ABF de crescimento nominal entre 8% e 10% no faturamento do franchising em 2026. Nesse cenário, a rede pretende conciliar a abertura de novas cafeterias com a evolução dos resultados das unidades que já integram a base de franqueados.

Sobre a The Best Coffee

A The Best Coffee é uma rede de franquias que opera um modelo comercial três em um, integrando cafeteria, empório e espaço para presentes em um único ambiente de consumo. Liderada por executivos que reúnem quase 30 anos de experiência em estruturação de negócios e desenvolvimento comercial, a marca aposta na diversificação de receitas, experiência do consumidor e suporte à operação dos franqueados.

Com a meta de alcançar 100 unidades em operação até o final de 2027, a rede mantém seu plano de expansão pelo país. O investimento inicial para abertura de uma franquia é de R$ 49 mil.

Para mais informações, basta acessar: http://www.thebestcoffee.com.br/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-best-coffee

Instagram: https://www.instagram.com/thebestcoffeebrasil/

Contato para imprensa:



Noemi Santos

Tel: (11) 97594-4044

E-mail: marketing@thebestcoffee.com.br

Richard Reis, coordenador de comunicação e marketing

Tel: (11) 95422-5990

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