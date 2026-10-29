Banoffee fácil e cremosa: aprenda a fazer a sobremesa perfeita
Combinação clássica de banana, doce de leite e chantilly garante sucesso: veja como fazer essa delícia crocante em poucos minutos em casa
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A banoffee é uma sobremesa tradicional de origem inglesa que combina camadas de banana, doce de leite, nata ou chantilly e base crocante de biscoito. O contraste entre a suavidade da banana, a cremosidade do doce de leite e a leveza da cobertura proporciona uma experiência marcante a cada colherada.
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Ingredientes
A receita rende 12 porções. Separe os seguintes itens para a massa:
2 pacotes de bolacha de maisena ou de leite
200 g de manteiga
1 pitada de canela em pó
Para a montagem do recheio e da cobertura, utilize:
2 potes de doce de leite de 400 g cada
1 pote de nata colonial de 400 g ou chantilly pronto
4 colheres de sopa de açúcar
1 cacho de banana nanica ou outra fruta doce que tenha em casa
canela a gosto
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Modo de preparo
O tempo de preparo dura cerca de 40 minutos. Comece triturando apenas a bolacha no liquidificador ou triturador. Em seguida, transfira o farelo para outro recipiente e adicione a manteiga derretida junto com uma pitada de canela.
Amasse bem até obter uma mistura homogênea. Coloque na forma e molde com as mãos, revestindo o fundo e as laterais inteiras com a massa.
Asse durante 10 minutos em forno médio preaquecido. Não é necessário deixar a massa dura, apenas levemente assada, observando o comportamento do seu forno.
Em uma batedeira, junte a nata e o açúcar. Bata até atingir consistência firme em ponto de chantilly. O chantilly pronto também serve, embora o preparo com nata colonial fique mais saboroso.
Retire a forma do forno. Inicie a montagem despejando todo o doce de leite sobre a base assada, distribua as bananas cortadas em rodelas e finalize com a camada de chantilly batido.
O doce também pode receber chocolate entre os ingredientes para complementar o preparo. Mantenha a sobremesa na geladeira por no mínimo duas horas. Caso queira acelerar o processo, deixe meia hora no freezer e depois desça a forma para a geladeira.
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Salpique a canela sobre a superfície logo após retirar a torta da refrigeração.