Banoffee fácil e cremosa: aprenda a fazer a sobremesa perfeita

A banoffee é uma sobremesa tradicional de origem inglesa que combina camadas de banana, doce de leite, nata ou chantilly e base crocante de biscoito. O contraste entre a suavidade da banana, a cremosidade do doce de leite e a leveza da cobertura proporciona uma experiência marcante a cada colherada.

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Ingredientes

A receita rende 12 porções. Separe os seguintes itens para a massa:





2 pacotes de bolacha de maisena ou de leite







200 g de manteiga







1 pitada de canela em pó





Para a montagem do recheio e da cobertura, utilize:





2 potes de doce de leite de 400 g cada







1 pote de nata colonial de 400 g ou chantilly pronto







4 colheres de sopa de açúcar







1 cacho de banana nanica ou outra fruta doce que tenha em casa







canela a gosto





Modo de preparo

O tempo de preparo dura cerca de 40 minutos. Comece triturando apenas a bolacha no liquidificador ou triturador. Em seguida, transfira o farelo para outro recipiente e adicione a manteiga derretida junto com uma pitada de canela.

Amasse bem até obter uma mistura homogênea. Coloque na forma e molde com as mãos, revestindo o fundo e as laterais inteiras com a massa.

Asse durante 10 minutos em forno médio preaquecido. Não é necessário deixar a massa dura, apenas levemente assada, observando o comportamento do seu forno.

Em uma batedeira, junte a nata e o açúcar. Bata até atingir consistência firme em ponto de chantilly. O chantilly pronto também serve, embora o preparo com nata colonial fique mais saboroso.

Retire a forma do forno. Inicie a montagem despejando todo o doce de leite sobre a base assada, distribua as bananas cortadas em rodelas e finalize com a camada de chantilly batido.

O doce também pode receber chocolate entre os ingredientes para complementar o preparo. Mantenha a sobremesa na geladeira por no mínimo duas horas. Caso queira acelerar o processo, deixe meia hora no freezer e depois desça a forma para a geladeira.

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Salpique a canela sobre a superfície logo após retirar a torta da refrigeração.