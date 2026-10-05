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ELEIÇÕES 2026

Quatro candidatos a governo ficaram a menos de 1 ponto de vencer no primeiro turno; veja quais

Sem superar os 50% dos válidos, eles vão disputar o segundo turno em 25 de outubro. Vinte estados elegem governadores de saída e batem recorde desde 2010

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ANA PAULA BRANCO
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ANA PAULA BRANCO
Repórter
05/10/2026 19:23

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Como um deputado com menos votos pode ser eleito? Entenda o quociente eleitoral
O voto na urna eletrônica é o primeiro passo para a complexa apuração de resultados que define a formação do poder legislativo crédito: Paulo Pinto / Agência Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro candidatos ao governo terminaram o primeiro turno das eleições de 2026 a menos de 1 ponto percentual dos 50% dos votos válidos necessários para vencer sem uma segunda votação, segundo os resultados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

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Todos que ficaram abaixo da marca terão de disputar o segundo turno, marcado para 25 de outubro. A menor distância foi registrada no Distrito Federal, onde a governadora Celina Leão (PP) terminou com 49,93% dos votos válidos -0,07 ponto percentual abaixo do necessário.

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CELINA LEÃO (PP)

A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) terminou com 49,93% dos votos válidos no Distrito Federal. Ela a recebeu 825.530 votos e ficou a apenas 0,07 ponto percentual dos 50% necessários para ser reeleita no primeiro turno. Ela disputará o segundo turno contra Leandro Grass (PT), que terminou com 34,47% (569.930 votos).

MAILZA ASSIS (PP)

No Acre, Mailza Assis (PP) teve 49,76% dos votos válidos. A governadora recebeu 218.760 votos e também não alcançou a maioria absoluta. Ela enfrentará Alan Rick (Republicanos), que ficou com 32,27%, no segundo turno.

LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS)

No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos) terminou com 49,65% dos votos válidos. O governador Ricardo Ferraço (MDB), com 34,07%, ficou em segundo e os dois voltarão às urnas em 25 de outubro.

DOUGLAS RUAS (PL)

A disputa mais distante da marca de 50% entre os quatro ocorreu no Rio de Janeiro. Douglas Ruas (PL) terminou com 49,27%, à frente de Eduardo Paes (PSD), que teve 42,76%.

RECORDE DE VITÓRIAS NO PRIMEIRO TURNO

Apesar do número de disputas acirradas, 2026 também marcou um recorde de governadores definidos já no primeiro turno desde a redemocratização. Ao todo, 20 estados definiram seus governadores já na primeira votação. O recorde anterior era de 18 estados, registrado em 2010.

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Entre os governadores eleitos no primeiro turno está Sergio Moro (PL), no Paraná. O ex-juiz, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e senador licenciado, recebeu 50,10% dos votos válidos -0,10 ponto percentual acima da marca necessária para evitar o segundo turno.

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