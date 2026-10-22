Governante de Ras Al Khaimah inaugura a primeira consultoria empresarial de Ras Al Khaimah na China, fortalecendo os laços com Guangdong

Sua Alteza, o Xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos e governante de Ras Al Khaimah, inaugurou a primeira consultoria empresarial do emirado na China, marcando um novo capítulo de cooperação e parceria.

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His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, UAE Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, inaugurated the Emirate’s first business consultancy in China, located in Guangzhou, Guangdong Province, stating that the launch reflects a long-term commitment to strengthening ties with partners in China and to creating new avenues for investment, trade and collaboration. (Photo: AETOSWire)

Localizada no polo industrial de Guangzhou, a consultoria servirá como uma plataforma de referência dedicada a fortalecer o engajamento de Ras Al Khaimah com empresas chinesas, facilitando a expansão da cooperação em setores-chave.

A inauguração baseia-se em uma relação que remonta a séculos, quando o comércio marítimo conectava Ras Al Khaimah à China por meio da troca de mercadorias, incluindo porcelana e pérolas. Essa história compartilhada, somada a mais de quatro décadas de relações diplomáticas entre os Emirados Árabes Unidos e a China, oferece uma base sólida para uma cooperação contínua.

Sua Alteza, o Xeique Saud, afirmou: “Nossa história e nossa experiência nos ensinaram que os parceiros buscam algo além de meras oportunidades. Eles buscam estabilidade, transparência, governança e compromisso. Esse é o ambiente que construímos em Ras Al Khaimah.

“Hoje, damos um passo significativo em nossa parceria ao inaugurar a primeira consultoria empresarial de Ras Al Khaimah na China. Ao estabelecer esta consultoria, criamos um ponto de apoio duradouro em nossa trajetória comum. Conectamos nossos povos, nossas culturas e nossas indústrias. Com isso, garantimos que nossa colaboração deixe de ser periódica para se tornar contínua; e deixe de ser meramente transacional para se tornar verdadeiramente transformadora.”

Sua Alteza, o Xeique Saud, visitou o novo escritório de consultoria e presenciou uma tradicional dança do leão chinesa, além da distribuição dos habituais envelopes vermelhos — elementos que conferiram uma dimensão cultural vibrante à cerimônia de inauguração.

Como parte das celebrações, foi realizado o concurso de desenhos para o Calendário 2027 de Ras Al Khaimah, no qual cerca de 200 estudantes de Guangzhou, com idades entre 11 e 15 anos, foram convidados a explorar Ras Al Khaimah por meio da arte, inspirando-se nas paisagens naturais, montanhas, praias, patrimônio, cultura e tradições do emirado. Os 12 trabalhos vencedores integrarão o Calendário oficial de 2027 de Ras Al Khaimah.

Durante sua visita a Guangdong, Sua Alteza, o Xeique Saud, também se reuniu com Wang Xi, membro do Comitê Permanente do Comitê Provincial de Guangdong, para discutir o fortalecimento das relações entre Ras Al Khaimah e a província, bem como a ampliação da cooperação em diversos setores de interesse mútuo.

Fonte:AETOSWire

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Steven McCombe

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