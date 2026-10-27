Beatek renova solução para alertas de incêndio

A Beatek, empresa especializada em soluções sonoras e visuais, relança a sirene eletrônica BF-27C Nobreak, destinada a sistemas de alerta de incêndio em ambientes internos e externos. A novidade também marca uma mudança na estratégia de desenvolvimento da companhia, que passou a utilizar uma corneta produzida a partir de molde exclusivo, desenvolvido em parceria com um fornecedor, em substituição aos componentes padronizados disponíveis no mercado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa permite ampliar o controle sobre as características dos componentes e o processo de fabricação dos equipamentos. A mesma estratégia deverá ser adotada no BT-27C Wireless, próximo modelo previsto para lançamento pela empresa.

Indicada para sinalização sonora em ambientes abertos ou fechados, inclusive locais ruidosos ou que exijam alcance a maiores distâncias, a BF-27C é fabricada na cor vermelha e oferece diferentes possibilidades de comunicação. O equipamento permite a reprodução de sons variados e mensagens de voz, de acordo com as necessidades de cada aplicação.

A sirene atinge até 126 dB a um metro de distância. Na versão Nobreak, conta com bateria própria, que mantém o equipamento em funcionamento mesmo em caso de interrupção da alimentação elétrica. A autonomia chega a 70 horas em modo de espera (standby) ou a uma hora de uso contínuo.

O modelo possui grau de proteção IP63 contra poeira e água, incluindo chuva, e pode ser conectado a um controlador lógico programável (CLP), permitindo até oito combinações sonoras diferentes. A instalação deve seguir as especificações técnicas do sistema e utilizar a conexão indicada pelo fabricante.

Com o relançamento, a Beatek reforça a estratégia de ampliar a participação de componentes desenvolvidos sob medida em seu portfólio. A iniciativa busca aumentar o controle sobre as características técnicas dos equipamentos e criar condições para o desenvolvimento de novas soluções de sinalização sonora.

Sobre a Beatek

Fundado em 1985, no Rio Grande do Sul, o Grupo Beatek é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de tecnologias para comunicação sonora crítica, sinalização e gestão do tempo. Com fabricação nacional e engenharia própria, projeta e produz soluções voltadas a ambientes que exigem alta confiabilidade, como escolas, indústrias, hospitais, aeroportos, obras de infraestrutura e operações de defesa civil. Reconhecida pela capacidade em desenvolver equipamentos confiáveis e resistentes específicos para cada situação, a Beatek contribui para tornar processos, ambientes e operações mais seguros, organizados e eficientes, além de oferecer suporte técnico para utilização, instalação e manutenção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações: https://grupobeatek.com.br